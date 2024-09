Carlos Sainz: "He encontrado algo en Q3 que me ha aportado más confianza"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que la tercera posición de salida en el Gran Premio de Azerbaiyán es "buena", y ha reconocido que ha encontrado "algo" durante la Q3 de la sesión de clasificación que le ha "aportado más confianza" para conseguir una plaza "decente". "Creo que hemos tenido un día muy sólido, un buen día en 'qualy' con ambos coches, y estamos en una muy buena posición para mañana. Nunca he estado al 100% en esta pista durante mi carrera; es una pista donde me cuesta y ser tercero es una buena posición de cara a mañana. Mi ritmo de carrera de ayer parecía fuerte, así que está todo en el aire para mañana", señaló tras la sesión de clasificación. Sobre los cambios de la pista durante la jornada, el madrileño reconoció que pudo adaptarse bien. "La pista iba mejorando más y más, iba incrementando el agarre que teníamos. Según iba bajando el sol, era cuestión de adaptarse. He encontrado algo en la Q3 que me ha aportado algo más de confianza", manifestó. "Seguramente no ha sido el mejor comienzo de esa Q3, pero ha sido suficiente para entrar entre los tres mejores, que es una posición decente para mañana", dijo. "Si hubiera sido un poco más rápido sí -podría ganar-, pero es Bakú y nunca he mostrado mi mejor versión aquí, pero creo que mañana sí podremos hacerlo", finalizó.

