Prohens destaca los vínculos históricos de Baleares con la República Dominicana

Más de dos tercios de las personas nacidas en la República Dominicana que residen en las Islas Baleares han adquirido la nacionalidad española, lo que evidencia una integración significativa en la sociedad local. Según consignó el medio, la gran mayoría de esta comunidad vive en Mallorca, que concentra el 82 por ciento de los residentes dominicanos en las islas, mientras que el resto se distribuye en Menorca y las Pitiusas. Actualmente, Baleares cuenta con 5.774 residentes nacidos en la República Dominicana, de los cuales el 90 por ciento está en edad laboral.

Tal como publicó la fuente, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, sostuvieron este martes una reunión oficial con el mandatario dominicano, Luis Rodolfo Abinader, en el Palacio Nacional de Santo Domingo. El encuentro tuvo como eje principal el fortalecimiento de los vínculos históricos, sociales y culturales entre ambos territorios.

Durante la cita, la presidenta Prohens destacó la especial relación entre Baleares y la República Dominicana, resaltando el papel de las casas y centros baleares en tierras caribeñas. De acuerdo con el medio, Prohens subrayó la labor de la comunidad balear en la República Dominicana como un puente entre ambas sociedades, y calificó estos lazos como un reflejo del trasfondo histórico y cultural que une a ambos pueblos.

La mandataria autonómica también expresó a Abinader el agradecimiento por la hospitalidad que, según detalló la fuente, la República Dominicana ha ofrecido históricamente a los ciudadanos procedentes de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Prohens mostró interés en conocer las relaciones actuales entre las instituciones dominicanas y las organizaciones baleares en el país, entre ellas casas y centros que fomentan el intercambio cultural y social.

Según informó el medio, la presidenta Prohens resaltó la importancia de la integración de los inmigrantes dominicanos en las islas, valorando que un alto porcentaje haya accedido ya a la nacionalidad española. Este hecho, indicó, constituye una muestra del arraigo de los dominicanos en Baleares y de los vínculos que continúan fortaleciéndose a través de la cooperación y el intercambio entre comunidades.

La visita al Palacio Nacional en Santo Domingo forma parte de una agenda institucional centrada en reforzar la colaboración bilateral. El medio reportó que la comunidad dominicana en Baleares, compuesta en su mayoría por personas en edad de trabajar, representa un elemento relevante en el tejido social y económico de las islas, además de ser un exponente vivo de los lazos históricos entre ambos territorios.

El encuentro entre Prohens y Abinader tuvo lugar en un contexto de creciente intercambio cultural y social, en el que la integración y la cooperación institucional resultaron temas destacados. Según la cobertura del medio, ambas partes reiteraron su interés en mantener estrechas relaciones, con el objetivo de facilitar la plena participación de ciudadanos de ambas procedencias en las respectivas sociedades.