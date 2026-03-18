Mar Flores responde implacable al último 'reproche' de Carlo Costanzia: "Me da mucha pereza"

La reacción de Mar Flores ante los comentarios de su hijo Carlo Costanzia acaparó la atención de la prensa tras el desfile de Juan Duyos en el Instituto Cervantes de Madrid. Según consignó la plataforma Informalia, la modelo dejó claro que no tiene intención de pronunciarse sobre asuntos familiares en público y manifestó que desea mantener el foco en sus proyectos profesionales y personales. Este posicionamiento se produjo luego de que Costanzia, durante el programa ‘Decomasters’, expresara que su madre, a través de sus memorias, “ha reabierto un melón que llevaba años cerrado y que era innecesario volver a abrir”. Con visibilidad de incomodidad ante las preguntas, Flores respondió de forma contundente: “Me da mucha pereza todo este tema. De verdad, yo no voy a hablar de nadie que no sea yo”.

En el evento, Mar Flores acudió para apoyar la moda española durante la celebración de OMODA Madrid es Moda, donde Juan Duyos presentó su colección Otoño-Invierno 26/27 bajo el nombre ‘Euforia’. Tal como publicó Informalia, Flores apareció en el photocall vestida con un diseño negro ajustado, medias de rejilla, cazadora verde caqui de estilo militar y gafas de sol grandes. En este entorno, no solo compartió elogios hacia Duyos— a quien describió como “un ser muy especial, con mucha luz y muy buena persona”— sino que también detalló su agenda internacional: “Vengo justo hoy porque es justo el único desfile al que puedo venir porque me voy a Santo Domingo a presentar mi libro. Sí, me voy a República Dominicana, luego a México y a Puerto Rico. Pero empezamos por ahí ya, así que aprovecho hoy”.

La prensa abordó a la modelo sobre el reciente reproche público de su hijo en televisión, donde él insistió en que “los trapos sucios se lavan en casa”. Flores, en una postura firme, afirmó: “Yo soy partícipe de que los trapos sucios se lavan en casa” y evitó comentar sobre las declaraciones de Carlo, su hijo. En varias ocasiones, trató de desviar la conversación hacia sus actividades profesionales, aludiendo a su satisfacción por el trabajo y la promoción de su libro. “De mí, lo único que te puedo decir es que estoy encantada con mi trabajo, con mi libro, con la promoción. Nada, todo eso. Y de los demás, cero. Y de los diseñadores, os comento cada desfile si queréis”, sentenció ante los medios, en un intento por zanjar la polémica familiar.

Informalia reportó que, tras el desfile, la actitud de Flores se tornó incluso más tajante cuando le insistieron sobre la opinión de su hijo. “Pues nada, preguntarle a él. ¿Qué más os digo? Pero no me sigas que me da vergüenza. Que no tengo nada más que decir”, expresó ante la insistencia de los reporteros, reforzando su negativa a participar en debates públicos sobre miembros de su familia.

Algunas preguntas se dirigieron hacia la relación actual con su hijo Carlo, a lo que Flores respondió escuetamente que “Todo bien, siempre, siempre”, rechazando que las declaraciones recientes hayan afectado su vínculo familiar. No obstante, evitó precisar detalles sobre su vida privada y sobre si le gustaría volver a convertirse en abuela, tal como se había mencionado en ‘Decomasters’. En ese programa, Flores reconoció que debido a su ajenda ocupada no logra ver con la regularidad deseada a su nieto y expresó su anhelo de que Carlo y Alejandra ampliasen la familia.

La cobertura de Informalia destaca que, pese a la insistencia con la que sectores del periodismo han querido vincularla a la polémica abierta por las declaraciones de su hijo, Mar Flores elige no alimentar el debate y prefiere proteger el ámbito privado, remitiéndose únicamente a cuestiones vinculadas con su trabajo y sus proyectos actuales.