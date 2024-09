Operadores reavivan la posibilidad de que la Fed recorte las tasas en 50pb

(Bloomberg) -- Los operadores están considerando nuevamente la posibilidad de un recorte de tasas de interés de gran magnitud por parte de la Reserva Federal, lo que estimularía un repunte de los bonos del gobierno de Estados Unidos e inyectaría una nueva dosis de incertidumbre sobre la decisión de la próxima semana.

Después de haber descartado prácticamente por completo la posibilidad durante los últimos días, la probabilidad implícita en el mercado de un recorte de 50 puntos básicos ha vuelto a subir a aproximadamente al 30%. El desencadenante de la revaloración fue un informe del Wall Street Journal del jueves según el cual los banqueros de la Reserva Federal estaban analizando si reducir las tasas en un cuarto de punto u optar por medio punto porcentual.

El debate sobre la magnitud del primer recorte de tasas de la Fed en este ciclo ha cautivado a los mercados durante semanas. Si bien los recientes datos de inflación y del mercado laboral han reforzado los argumentos a favor de una medida mesurada, no han acabado por completo con las especulaciones sobre una acción más agresiva. Eso prepara el terreno para unos días volátiles a medida que se acerca la reunión del 18 de septiembre.

Si los precios “se mantienen donde están actualmente, sería la primera reunión en años en la que hay una gran incertidumbre respecto de la decisión sobre las tasas”, escribieron analistas de Deutsche Bank AG, entre ellos Henry Allen, en una nota.

Los rendimientos de los bonos a dos años, entre los más sensibles a los cambios en la política monetaria, cayeron cinco puntos básicos hasta el 3,59% el viernes, mientras que los de la deuda a 10 años cayeron tres puntos básicos hasta el 3,65%. El dólar se debilitó, lo que impulsó a las principales divisas.

Hace ya algún tiempo que se vienen planteando argumentos a favor de la flexibilización monetaria. El indicador de inflación favorito del banco central ha retrocedido hacia su meta a largo plazo del 2% desde un máximo de más del 7% hace dos años. La publicación de datos decepcionantes en EE.UU., incluida una sorpresiva caída de las ofertas de empleo, ha respaldado aún más las apuestas a recortes de la Fed.

“Podría argumentarse que la Fed podría llevar a cabo un recorte mayor, de 50 puntos básicos, citando que los fondos de la Fed están muy por encima de la estimación de neutralidad del banco”, dijo Prashant Newnaha, estratega senior de tasas para Asia-Pacífico de TD Securities en Singapur.

Pero a otros les preocupa que un recorte de medio punto por parte de la Fed la próxima semana sería una reacción exagerada y que la economía no tenga una necesidad urgente de una política monetaria más expansiva.

“El mercado se está adelantando un poco”, dijo Marco Dowding, director de inversiones de RBC BlueBay, quien dijo que es probable que la Fed reduzca las tasas gradualmente, comenzando con un recorte de 25 puntos básicos. “Desde nuestra perspectiva, parece que la economía está bien”.

--Con la colaboración de Alice Gledhill y Anchalee Worrachate.

