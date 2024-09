MSF alerta de que "miles" de niños pueden morir en las próximas semanas en un campo de desplazados de Darfur

La situación alimentaria en el campo de desplazados de Zamzan, en la región de Darfur, es "catastrófica" y "miles" de niños pueden morir en las próximas semanas, según la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), que ha reclamado a sus socios que estudien incluso la posibilidad de lanzar ayuda desde el aire si por tierra no se garantiza el acceso. Un cribado nutricional realizado la semana pasada refleja que el 10,1 por ciento de los niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda severa. "Estamos hablando de miles de niños que morirán en las próximas semanas si no se toman las decisiones adecuadas", ha resumido el coordinador de emergencias de MSF en Sudán, Michel Olivier Lacharité. Además, el 34,6 por ciento corren el riesgo de padecer la peor cara de la desnutrición si no reciben atención a tiempo, en un contexto en el que la situación no muestra visos de mejorar. El campamento alberga ya a entre 300.000 y 500.000 personas, muchas de las cuales han tenido que desplazarse en varias ocasiones. "Necesitamos urgentemente soluciones que permitan que la ayuda humanitaria y los bienes esenciales lleguen de inmediato a Zamzam", ha asegurado, en un mensaje dirigido a la ONU y a todos los actores internacionales que buscan mediante negociaciones que la ayuda fluya en un país marcado por el conflicto. En abril de 2023, estalló la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Esta milicia controla la mayor parte de las carreteras que llegan a Zamzan y el campamento apenas recibe alimentos terapéuticos, medicinas y suministros esenciales desde que se intensificaron en mayo los combates en torno a El Fasher.

