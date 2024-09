La artista británica FKA twigs presenta en Londres su obra performática "The Eleven"

Londres, 13 sep (EFE).- La artista multidisciplinar británica FKA twigs desveló este viernes una obra de arte performático denominada "The Eleven" (Los Once), que se presentará al público durante las próximas dos semanas en la galería londinense de la casa de subastas Sotheby´s.

Como su propio nombre indica, "The Eleven" está compuesta por once personas y es una búsqueda física y artística de la autocuración a través del movimiento, la técnica de curación somática y la implementación de acciones conscientes en repetición, según explicó Sotheby´s en un comunicado.

"The Eleven" es, precisamente, la primera obra de arte performático que presenta la casa de subastas en más de 280 años de historia y la propia FKA twigs aseguró en la nota que Sotheby´s es el espacio perfecto para exhibirla, puesto que tiene un toque "subversivo" el hecho de que su creación nazca en una institución tan establecida y que alberga a los maestros del arte que admira.

"Después de 280 años en el negocio, lo que mantiene encendida la llama es continuar abriendo puertas a nuevas formas de expresión creativa. Esta colaboración con FKA Twigs es una oportunidad sin precedentes para que los visitantes de Sotheby´s vean de cerca una intersección única entre arte contemporáneo, música y movimiento", dijo la directora de Sotheby´s en Europa, Oriente Medio y África, Cécile Bernard.

El arte siempre ha sido un hilo conductor en la producción creativa de FKA twigs, puesto que su segundo álbum "Magdalene" se inspiró en la pintura del mismo nombre de Artemisia Gentileschi que cuelga en la National Gallery de Londres; y el videoclip de su canción 'Don´t judge me' (No me juzgues) se filmó en la Sala de Turbinas de la Tate Modern, también en la capital británica.

El lanzamiento de "The Eleven" coincide con la inminente salida del primer single de FKA twigs en cuatro años y su próximo álbum "EUSEXUA", una palabra inventada por la artista británica que pretende expresar un "estado de profunda claridad y creatividad" que también se verá plasmado en la obra de Sotheby´s.

Cada persona involucrada en la 'performance' se identifica con un sentimiento individual, entre los que se encuentran la compañía, la relación con la tecnología, la simplicidad, la creación individual, la espiritualidad o la naturaleza, entre otros, que se repiten durante once minutos a modo de mantra. EFE

