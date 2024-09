El cubano Leonardo Padura lanza dos libros en España el 2 de octubre

Río de Janeiro, 13 sep (EFE).- El escritor cubano Leonardo Padura, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, lanza el próximo 2 de octubre en España un libro nuevo de ensayos sobre sus relaciones con La Habana y una edición "mejorada" de 'El hombre al que le gustaban los perros', su novela más conocida.

El novelista y periodista afirmó en una entrevista a EFE en Río de Janeiro que viajará a España en unos diez días para participar en un acto en que la editorial Tusquest pondrá en circulación los dos libros y que tres días después, el 5 de octubre, realizará en Vitoria, en el País Vasco, el primer evento para promocionarlos.

"El primer libro es una edición un poco mejorada y con añadidos de 'El hombre que amaba a los perros', que cumple quince años de editado y que ha sido un libro muy importante para mí y para la editorial", afirmó el novelista sobre la obra en la que cruza las vidas de León Trotski y de su asesino, el español Ramón Mercader, en una dura crítica a la revolución cubana y el régimen estalinista en Rusia.

Aseguró que en 15 años no surgió ningún documento nuevo o revelación que lo llevara a modificar algo de la obra, pero que sí tuvo acceso a testimonios de familiares para entender mejor a Mercader.

"Cuando fui a escribir el libro llamé a dos o tres (familiares) y algunos me respondieron que no sabían nada de esa persona y otros ni siquiera me respondieron. Y después me he encontrado a varios parientes de Mercader, incluido un sobrino que estuvo en Cuba y que me regaló fotos suyas con Mercader", dijo.

En cuanto al ensayo 'Ir a La Habana', que también lanza el 2 de octubre, dijo que se trata de la historia de su relación con la ciudad.

"En un recorrido histórico y físico, pero también sentimental por la ciudad, desde la periferia, donde nací y desde donde me fui acercando, la fui conociendo y después la he ido escribiendo", afirmó.

Aseguró que el libro también incluye una serie de fragmentos de sus novelas en que los hechos ocurridos en La Habana fueron llevados a la literatura, así como una serie de artículos y de reportajes que ha publicado a lo largo de muchos años sobre la ciudad.

Afirmó que no se imagina a Padura sin La Habana. "Vázquez Montalbán decía que la patria de los poetas es la lengua y que la patria de los novelistas es la ciudad. Y yo lo creo así. Mira, hay algo que yo he dicho otras veces y que puede parecer un poco injusto, pero que lo digo sinceramente: mi patria no es Cuba. Mi patria es mi casa, mi barrio, mi ciudad", afirmó.

Padura, que cumplirá 69 años en octubre, relató que ha vivido toda su vida en la misma casa en la que nació y en la que aún está su madre, y que se ha convertido en "un almacén de memorias".

"Una de las causas que llevó a Hemingway al suicidio fue que estaba perdiendo la memoria. Un escritor sin memoria deja de ser escritor. Y yo allí tengo ese catálogo de memorias, de personajes, de historias, de gente, de situaciones que tienen que ver no solamente conmigo sino con las personas que me han venido regalando sus memorias", concluyó. EFE

