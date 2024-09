Albares pide al PP que "de una vez por todas" reconozca como "dictadura" la de Franco y "no mire tanto" a Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido al Partido Popular que "de una vez por todas" reconozca a "la dictadura de Franco como tal" y deje de "mirar tanto hacia afuera" y hacia Venezuela. También ha reclamado a los 'populares' que permitan trabajar al Gobierno, que "ya se ocupa" de promocionar la democracia en América Latina. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Albares ha instado al PP a que, como "le gusta tanto analizar qué o no es una dictadura", reconozca "una dictadura que sí les compete directamente", que fue la de Francisco Franco en España, y apoyen la Ley de Memoria Democrática que "van derogando" en las comunidades autónomas donde cogobiernan con Vox. "Al Partido Popular, que le gusta tanto analizar qué es una dictadura o qué no es una dictadura, lo que le diría es que de una vez por todas va siendo hora de que una dictadura que sí les compete directamente, que fue la dictadura de Franco, la califiquen como tal", ha reclamado el jefe de la diplomacia española. Albares ha recordado a los de Alberto Núñez Feijóo que el Gobierno "ya se ocupa de promocionar la democracia en América Latina", por lo que les ha solicitado que miren "más hacia adentro" y califiquen "a la dictadura de Franco como tal". También les ha llamado a "menos mirar hacia afuera y hacer de politólogo hacia afuera". El ministro de Exteriores ha respondido así a unas declaraciones que hizo el jueves portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en las que aseguró que "hay partidos de izquierdas" --en referencia entre otros al PSOE-- que "prefieren a dictaduras de izquierdas antes que a regímenes democráticos de otros signos". EL PP USA VENEZUELA CONTRA EL GOBIERNO En otro orden de cosas, Albares ha calificado como "alocada", "irresponsable" y "precipitada" la proposición no de ley aprobada por el Congreso el miércoles para instar al Gobierno a reconocer al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela, poniendo énfasis en que solo hay "dos países en el mundo" que lo hacen, Ecuador y Panamá. Asimismo, ha apelado a los españoles que viven en Venezuela y a los venezolanos residentes en España para que sepan que la moción sacada adelante en la Cámara Baja, a instancias del PP, "no era a favor de los venezolanos ni de Venezuela, era contra el Gobierno". "El Partido Popular no apoya a los venezolanos, se apoya en el sufrimiento de los venezolanos para atacar al Gobierno", ha condenado el ministro de Exteriores.

Compartir nota: Guardar Nuevo