Nace Naná, fundación creada para prevenir la violencia de género entre jóvenes en México

Ciudad de México, 12 sep (EFE).- La Fundación Naná, organización que busca combatir la ola de feminicidios que sufre México mediante la concienciación entre los más jóvenes, fue presentada este jueves en el Museo de Memoria y Tolerancia de la capital mexicana.

La iniciativa fue lanzada con motivo del aniversario del asesinato de Ana María Serrano, hija de la presidenta de la organización, Ximena Céspedes, a manos de su expareja con apenas 18 años.

"Esta fundación hecha de adultos sí, pero para jóvenes. Porque lo que queremos es que esta sea una fundación donde le enseñemos a otras jóvenes a salir del círculo, a salir de la violencia", explicó la responsable de la organización.

Céspedes indicó que la fundación quiere dedicarse específicamente a la violencia de género en la "etapa de noviazgo", momento en el que se pueden rectificar y prevenir conductas que posteriormente pueden acabar siendo muy peligrosas.

"No queremos que Ana María sea una estadística más, lo que queremos desde la fundación es dejar de normalizar esa violencia y que los 12 de septiembre, los 25 de noviembre o los 8 de marzo estemos contando el número de mujeres que salvamos y no las que murieron el año anterior", sentenció.

En el acto estuvo presente la coordinadora de investigación del Museo Memoria y Tolerancia, Laura Vélez, quien hizo hincapié en la magnitud de las cifras de violencia de género en México, que desde 2016 a 2023 se incrementaron en un 490 % , solo durante el pasado año tuvieron lugar 3.754 feminicidios, aunque se cree que los números pueden ser mayores a los oficiales, según reportan algunos colectivos activistas.

"Esto no es lo que importa, no importan los números, los números son fríos. No nos hablan de estas historias de mujeres, niñas y ancianas que son asesinadas todos los días, no sabemos quienes son, pero queremos conocer esas historias y potenciar lo que está sucediendo", explicó Vélez.

También participó la presidenta de la asociación Mexicanos Primero, Patricia Velázquez, organización con la que Naná ha firmado un convenio para la implementación de acciones el ámbito educativo mexicano en materia de prevención de la violencia de género.

Velázquez presentó un estudio realizado sobre las estrategias creadas desde distintos estados mexicanos para concienciar sobre el problema de los feminicidios entre sus escolares y estudiantes y señaló la falta total de estos proyectos en 14 de las 32 entidades federativas que forman el país.

"La razón que nos hace estar aquí es ayudar a la fundación a que tengan datos, iniciativas de buenas prácticas, pero sobre todo a hacer la visible la agenda de oportunidad que hay en los estados a nivel nacional para abordar de forma mucho más contundente la violencia de género", afirmó la presidenta de Mexicanos Primero. EFE

