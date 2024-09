Mitsotakis critica los cierres "unilaterales" del espacio Schengen tras los controles de Alemania

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha advertido de que los desafíos vinculados a la inmigración no pueden resolverse "aboliendo unilateralmente el espacio Schengen" de libre circulación, en alusión a los cierres en todas las fronteras terrestres decretados por el Gobierno de Alemania. Mitsotakis ha abogado en una entrevista radiofónica por un enfoque europeo frente a la presión migratoria, de tal manera que "no siempre se ponga la tejado en los países de entrada", como es el caso de Grecia, puerta a la UE para quienes parten principalmente de Turquía. En este sentido, ha planteado ser "estrictos" pero también "justos" y ha defendido la política de su Gobierno, gracias a la cual se habrían reducido las llegadas tanto por tierra como por mar. Con una "política activa", ha añadido, las redes que trafican con personas saben ahora que "no mandan". Varios países, entre ellos vecinos de Alemania como Austria y Polonia, han cuestionado la decisión de Berlín de extender a todas sus fronteras terrestres controles que teóricamente son excepcionales bajo el paraguas de Schengen. El Gobierno de Scholz alega que busca reducir la inmigración y también la amenaza derivada del terrorismo islamista.

Compartir nota: Guardar Nuevo