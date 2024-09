La actriz inglesa Ellie Bamber vuelva a vestirse de princesa en el drama épico 'Will Tell'

Julio César Rivas

Toronto (Canadá), 12 sep (EFE).- Ellie Bamber es conocida por su papeles como princesa en la serie 'Willow' (2022) o 'Red, White & Royal Blue' (2023). Ahora, en 'Will Tell', el drama histórico sobre Guillermo Tell, la actriz británica interpreta otra princesa, aunque muy distinta a la de Disney+.

En 'Will Tell', estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que concluye este domingo, Bamber da vida la princesa Bertha, un personaje profundamente ético que lucha entre mantener su lealtad a la corona austríaca o luchar por la independencia de los suizos.

Aunque el filme, dirigido por Nick Hamm y que cuenta con los actores Claes Bang, Connor Swindells, Golshifteh Farahani y Ben Kingsley entre otros, narra la leyenda de Guillermo Tell, el héroe que en el siglo XIV liberó a los suizos del imperio austríaco, la princesa Bertha es quizás el personaje más central a la idea de resistencia que transpira la cinta.

En una entrevista con EFE, Bamber calificó su personaje como "una luchadora por la libertad".

"Se da cuenta de que no la van a tomar en serio, ni su tío ni la corte en el castillo, y que esencialmente solo van a usarla para el matrimonio. Y eso es todo lo que esperan de ella. Tiene sangre austríaca, tiene sangre suiza. Y se une a la lucha con los suizos y, obviamente, emprende un viaje con Guillermo Tell", explicó.

"Es increíblemente decidida y luchadora y juega con todos los hombres en su propio terreno; los manipula y a veces los usa, mientras que al mismo tiempo está enamorada", añadió la actriz de 27 años.

Califica a Bertha como "progresista y muy rápida de mente", que siempre está por delante del resto, con una "mentalidad muy política", algo que considera fue muy "aleccionador".

Bamber recordó que creció viendo películas como 'Will Tell', dramas históricos épicos.

"Era algo que a mi abuelo realmente le encantaba. Siempre ponía estas películas épicas y las veíamos juntos. Así que eso fue algo con lo que definitivamente crecí también. Y nunca antes había experimentado estar en un plató como el de 'Will Tell'", declaró

Ella, junto con el resto de actores, tuvieron que pasar tiempo entrenándose en el manejo de espadas o para montar a caballo.

"Teníamos espadas, dagas… incluso aprendí a disparar una ballesta. No lo hago en la película, pero es saber cómo hacerlo. Aunque no creo que pudiese acertar en la manzana", bromeó.

"Me lo pasé genial haciendo eso. Sinceramente, fue muy divertido", añadió.

La diversidad de personajes ha caracterizado la carrera de Bamber en los últimos años. 'The Show' (2020) es un film fantástico; en 'The Sniper's Daugther' (2020) da vida a la hija de un antiguo terrorista del IRA irlandés; en 'Red, White & Royal Blue' (2023) también es una princesa, pero del siglo XXI.

"Poder despertarme una semana interpretando a Kate Moss y la siguiente estar haciendo algo como 'Animal Friends' (película que se estrenará en 2025) u otra semana estar haciendo algo como 'Will Tell' es un lujo. Esos diferentes roles son emocionantes porque son un nuevo desafío", declaró.

"Tengo que abordarlos de una manera diferente ya sea comedia, suspense o drama. Y quiero seguir empujándome a probar cosas nuevas y explorarlas", concluyó. EFE

jcr/mgr