El Atlético de Madrid cierra la jornada 1 de la Liga F con triunfo ante el Granada

El Atlético de Madrid ha batido este miércoles por 2-0 al Granada CF, gol incluido de Gio Queiroz Garbelini, en el último partido de la jornada 1 de la Liga F, aplazado en su día por los compromisos del equipo colchonero en la ronda previa de la Champions League Femenina. Tras quedarse fuera de esa Champions por no haber ni alcanzado la gran final de su Final Four, el Atlético afrontaba este estreno liguero con ánimo de resarcirse. Y antes de cumplirse el primer cuarto de hora en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares, las locales marcaron. Entre Alexia Fernández y Ariadna Mingueza perdieron un balón en su propio campo y Synne Jensen montó el ataque pasando al costado derecho, donde Rasheedat Ajibade levantó la vista y centró al corazón del área rival; ahí, más rauda que las centrales, Gio Queiroz anotó a bocajarro. Con el marcador a favor, las pupilas de Víctor Martín Alba tuvieron más ocasiones, como un derechazo de Fiamma Benítez desde la frontal del área en el arranque de la segunda mitad. No obstante, ese tiro acabó en córner y la pólvora parecía mojada entre las colchoneras. Mientras, el Granada generó escaso peligro sobre la portería de Lola Gallardo y para colmo se quedó con una menos a partir del minuto 75; fue tras la tarjeta roja directa que vio Isabel Álvarez, decretada por la árbitra principal a instancias de uno de sus linieres. De nuevo Fiamma Benítez desde el balcón del área puso en aprietos a la guardameta visitante. A pesar de que ese derechazo no entró y de que el Atlético estaba espeso lidiando con su superioridad numérica, la victoria cuajó con el 2-0 de Sheila Guijarro en el tiempo de descuento, rematando de cabeza un saque de esquina botado por Rosa Otermín. Esta buena cosecha situó al equipo rojiblanco en el pelotón de los que ganaron el pasado fin de semana sus respectivos debuts. Así, lidera la tabla clasificatoria el Real Madrid por tener mejor diferencia de goles (+5) que el FC Barcelona (+3) y que la SD Eibar (+2). --RESULTADOS DE LA JORNADA 1 DE LA LIGA F. -6 de septiembre. Espanyol - Real Madrid 0-5. -7 de septiembre. Madrid CFF - Tenerife 2-1. Eibar - Betis 2-0. Sevilla - Real Sociedad 3-2. -8 de septiembre. Levante UD - Athletic Club 0-1. Deportivo de La Coruña - FC Barcelona 0-3. Valencia - Levante Badalona 1-1. -Miércoles. Atlético de Madrid - Granada 2-0.

