Zelenski acusa a Rusia de cometer más de 130.000 crímenes de guerra durante la invasión de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado este miércoles a las fuerzas rusas de cometer más de 130.000 crímenes de guerra en el marco de la invasión rusa de Ucrania y ha recordado el ataque contra la prisión de Olenivka y las masacres de Mariúpol y Bucha. Zelenski, que ha insistido en garantizar que el "país ocupante debe rendir cuentas por sus actos", ha indicado que "probablemente no haya país en el mundo que no haya oído hablar de lo que Rusia ha hecho en nuestra tierra y contra nuestro pueblo", según recoge un comunicado de la Presidencia. "La justicia no conoce fronteras. Debe valorarse por igual en todas partes: Europa, América, Asia, África, Oceanía", ha señalado el presidente durante un discurso en el que ha matizado que el Gobierno ucraniano ha cifrado en 137.000 los crímenes cometidos por Moscú durante estos dos últimos dos años y medio de guerra. Asimismo, ha destacado la importancia de respetar el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo del Tribunal Penal Internacional. "Recientemente se ha hecho una excepción con (Vladimir) Putin en Mongolia. Y esto no es sólo responsabilidad de una persona: es responsabilidad del mundo entero detener la degradación del sistema jurídico, impedir la destrucción de las normas que aún quedan", ha lamentado. "El sistema jurídico debe funcionar de tal manera que el Estatuto de Roma, y en particular la orden dictada por el Tribunal Penal Internacional contra el máximo criminal ruso, restrinja sus actividades de verdad y garantice ya su aislamiento", ha subrayado.

