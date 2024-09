Trump dice que no estaría dispuesto a debatir nuevamente con Harris

(Bloomberg) -- Donald Trump dijo que no estaría dispuesto a participar en otro debate con Kamala Harris después de que inicialmente había sugerido tener varios enfrentamientos más para complementar el del martes.

“No estoy dispuesto a hacerlo porque gané el debate por mucho”, dijo el expresidente el miércoles por la mañana en una entrevista en Fox News, refutando a los analistas que dijeron que la vicepresidenta lo había superado. “No sé si quiero hacer otro debate”.

Añadió que la petición de Harris de tener más debates sugiere que perdió en el evento del martes.

“El perdedor, el confrontacional, el polémico, siempre piden la revancha. Yo gané el debate”, aseveró el miércoles.

Sin embargo, el expresidente dejó abierta la posibilidad de otra contienda.

“Pero creo que debemos dejar que las cosas se asienten y ver qué pasa”, dijo Trump.

Hace un mes, Trump propuso tres debates con Harris, incluido el ya acordado para el 10 de septiembre. La campaña de Harris dijo previamente que solo se comprometería a debates adicionales si Trump se presentaba al evento del martes. Inmediatamente después del debate, la campaña de Harris dijo que estaba dispuesta a participar en más, y Fox News se puso en contacto con ambos candidatos para fijar un lugar.

El debate del martes tenía una importancia adicional, ya que las encuestas pronostican una carrera muy reñida. El New York Times/Siena College mostró el domingo que Trump aventajaba a Harris a nivel nacional por un punto.

El miércoles por la mañana, Trump dijo que, si se realizaba, la cadena debería organizar un evento y que no debería ser moderado por Martha MacCallum y Bret Baier, después de la crítica cobertura que tuvieron sobre sus dichos en el debate del martes.

Verificación de hechos

Trump también arremetió contra la cadena anfitriona del martes, ABC, por verificar los hechos de varias afirmaciones que hizo el expresidente, incluyendo que no había informes creíbles de inmigrantes comiendo animales en Springfield, Ohio, y que los abortos no podían tener lugar después del nacimiento de un bebé.

En el debate del martes, los candidatos discutieron sobre numerosos temas, como el aborto, la economía y la frontera. Un sondeo a posterori de CNN mostró que el 63% de las personas que vieron el foro dijo que Harris había ganado.

Nota Original: Trump Says He’s Not Inclined Toward Another Debate With Harris

