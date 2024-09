Las tormentas de verano se refuerzan sobre las ciudades

Las tormentas de verano son generalmente más frecuentes, intensas y concentradas en las ciudades que en las áreas rurales, según nuevas observaciones detalladas de ocho ciudades y sus alrededores. Los resultados podrían cambiar la forma en que los urbanistas se preparan para las inundaciones en sus ciudades, especialmente a medida que las áreas urbanas se expanden y el cambio climático altera los patrones climáticos globales. El nuevo estudio descubre que se forman más tormentas en las áreas urbanas y sus límites que en las áreas circundantes, y que las ciudades más grandes intensifican las lluvias más que las ciudades más pequeñas. La investigación fue publicada en Earth's Future. "Se espera que las ciudades se vuelvan más pobladas y aumenten de tamaño en las próximas décadas", dijo en un comunicado Herminia Torelló-Sentelles, científica atmosférica de la Universidad de Lausana y autora principal del estudio. "Ser capaz de cuantificar el riesgo de inundaciones urbanas es importante para la planificación urbana y al diseñar sistemas de drenaje urbano". El efecto de la lluvia se ha informado en estudios de ciudades individuales, pero la nueva investigación buscó tendencias y diferencias en múltiples ciudades. Las diferencias en los patrones de precipitaciones urbanas ponen de relieve la necesidad de seguir estudiando la actividad de las tormentas en las ciudades de todo el mundo, afirmó Torelló-Sentelles. Algunas tormentas producen lluvia de forma uniforme, como un aspersor, mientras que otras dejan caer lluvia en ráfagas concentradas, como una manguera contra incendios. El nuevo estudio concluye que las ciudades pueden convertir las tormentas en mangueras contra incendios, arrojando ráfagas de lluvia sobre pequeñas áreas urbanas en lugar de distribuir la lluvia sobre un área mayor. Esas ráfagas concentradas de lluvia pueden exacerbar los riesgos de inundación si la infraestructura de la ciudad no puede soportar el diluvio. La mayoría de las ciudades están produciendo más tormentas similares a mangueras contra incendios que las áreas rurales. Las ciudades también están generando más tormentas que sus alrededores, y las ciudades más grandes están generando tormentas más fuertes que las ciudades más pequeñas. "No es solo la intensidad de las precipitaciones lo que importa cuando se analiza el riesgo de inundación. También es cómo se distribuyen en el espacio", afirmó Torelló-Sentelles. "Si se produce una gran cantidad de lluvia sobre un área muy pequeña, eso puede colapsar el sistema de drenaje en un área urbana". AIRE RECALENTADO Varios factores podrían estar causando la creación e intensificación de tormentas urbanas, dijo Torelló-Sentelles. Las ciudades son generalmente más cálidas que sus alrededores fríos, húmedos y con vegetación densa, lo que podría hacer que el aire sea atraído hacia las ciudades y se eleve. Ese aire cálido y elevado luego se condensa en nubes de lluvia sobre los centros urbanos. Las tormentas también se forman a menudo cuando el aire se eleva sobre las cadenas montañosas, produciendo nubes de lluvia en las cimas de las montañas. Al igual que las mini cadenas montañosas, los horizontes urbanos pueden crear entornos favorables para la elevación de masas de aire y la creación de tormentas. "Puedes pensar en una ciudad como un obstáculo", dijo Torelló-Sentelles. "Cuando una tormenta se mueve hacia ella, el aire puede ser elevado por encima y alrededor de ella". La contaminación por aerosoles suspendida en la atmósfera sobre las ciudades también puede aumentar o suprimir las precipitaciones. Los investigadores utilizaron siete años de datos meteorológicos de alta resolución de ocho ciudades de Europa y Estados Unidos (Milán, Italia; Berlín, Alemania; Londres y Birmingham, Reino Unido; Phoenix, Arizona; Charlotte, Carolina del Norte; Atlanta, Georgia; e Indianápolis, Indiana) para rastrear la formación e intensidad de las tormentas de verano en las ciudades y sus alrededores. Las ciudades variaban en tamaño, clima y forma urbana, pero todas están en regiones relativamente planas y lejos de grandes masas de agua, factores que podrían influir en los patrones de lluvia locales. Los investigadores rastrearon la formación y evolución de las tormentas fuera y sobre las ciudades y sus límites, identificando la dirección promedio, la intensidad promedio, la intensidad máxima y el área de cada tormenta. Encontraron que, en general, se formaron más tormentas sobre las ciudades y sus límites en comparación con las áreas rurales cercanas. Las tormentas generalmente fueron más intensas sobre los centros de las ciudades o sobre los bordes de las ciudades, como en Berlín y Birmingham. Las ciudades más grandes tuvieron una mayor intensificación de las precipitaciones que las ciudades más pequeñas: en las ciudades más pequeñas, las precipitaciones se intensificaron entre un 0,9% y un 3,4%, mientras que aumentaron entre un 5,2% y un 11% en las ciudades más grandes en comparación con las áreas periféricas. Algunas ciudades también experimentaron una intensificación de las precipitaciones mucho mayor durante momentos específicos del día. Las precipitaciones también se concentraron más espacialmente en las áreas urbanas hasta en un 15 %. Las ráfagas concentradas de lluvia pueden afectar más a los sistemas de gestión del agua urbana que las precipitaciones distribuidas de manera uniforme. Las áreas urbanas cada vez más grandes podrían generar y amplificar más tormentas que sus alrededores, incluso mientras el cambio climático continúa intensificándolas en todo el mundo. El impacto combinado del crecimiento urbano y el cambio climático podría afectar a los sistemas de aguas pluviales urbanos y provocar inundaciones más frecuentes y graves. Si bien los investigadores encontraron algunas tendencias consistentes en todas las ciudades, cada ciudad cambió los patrones de precipitaciones de manera única. Por ejemplo, si bien la mayoría de las ciudades tuvieron tormentas con ráfagas de lluvia más fuertes que sus alrededores, Berlín y Charlotte tuvieron lluvias más dispersas. En Atlanta, las tormentas se intensificaron más durante el día, mientras en Birmingham, las tormentas se intensificaron durante la noche, mientras que en Berlín las tormentas se intensificaron durante la noche. Y a diferencia de las otras seis ciudades estudiadas, en Berlín y Phoenix no se iniciaron más tormentas que en las áreas circundantes. Estos resultados resaltan la necesidad de estrategias de planificación urbana individuales y estudios que incluyan más ciudades, dijo Torelló-Sentelles. A medida que el clima cambia y el mundo se urbaniza, las ciudades individuales necesitarán desarrollar sus propias estrategias de adaptación y mitigación. "Necesitamos estudiar una variedad más amplia de ciudades para que podamos generalizar los hallazgos y determinar qué características de la ciudad tienen los mayores efectos en el potencial de modificación de las precipitaciones de las ciudades", dijo. "Los mecanismos que impulsan las precipitaciones urbanas son bastante complejos y todavía necesitamos investigar más estos procesos".

