James Rodríguez se venga de Argentina y Brasil se complica la vida ante Paraguay

La selección de Colombia se impuso a Argentina (2-1) en la octava jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, un duelo en el que James Rodríguez dirigió al combinado 'cafetero' a la primera victoria ante la 'Albiceleste' en la competición 17 años después, mientras Brasil decepcionó y cayó ante Paraguay (1-0) en Asunción. En la reedición de la pasada final de la Copa América y sin la presencia de Leo Messi -que se lesionó el tobillo derecho en aquel partido-, Argentina apostó por el atlético Julián Álvarez y Lautaro Martínez como dupla atacante ante un equipo que no le ganaba en eliminatorias desde el 2007. Sin embargo, la primera parte dejó poco fútbol en el Metropolitano de Barranquilla, donde los de Lionel Scaloni se limitaban a desarticular las ocasiones de los locales. Solo una genialidad en el minuto 25 de James Rodríguez, que puso un genial centro que Yerson Mosquera consiguió rematar de cabeza para enviar el esférico al fondo de las mallas, rompió el tedio. Nada más reanudarse el choque, la vigente campeona del mundo reaccionó al aprovechar un error en la salida de balón de los de Néstor Lorenzo; Nico González cazó el balón y, tras internarse en el área, remató a placer ante Camilo Vargas (min.47). Sin embargo, apenas cinco minutos más tarde, Otamendi derribó a Muñoz en el área y, tras consultarlo con el VAR, el colegiado decretó penalti, que James Rodríguez ejecutó de manera magistral engañando al 'Dibu' Martínez. A pesar de todo, Argentina continúa líder con 18 puntos, dos más que los colombianos (16), que son segundos y continúan invictos. LA BRASIL DE 'VINI' SE ESTRELLA EN ASUNCIÓN La selección brasileña sigue con depresión en las Eliminatorias Sudamericanas. Tras vencer a Ecuador en el primer partido de este parón internacional y coger algo de aire, la 'Canarinha' se complicó la vida en Asunción y perdió 1-0 ante Paraguay en un partido muy gris. Un golazo de Diego Gómez para los locales fue suficiente para llevarse los tres puntos y apretar la zona media del grupo. Después de ese tanto del jugador del Inter Miami en el minuto 20, los brasileños, liderados por el tridente madridista Vinícius-Endrick-Rodrygo, fueron incapaces de darle la vuelta al marcador para irse de Asunción de vacío. Ahora marchan con 10 puntos, solo uno por encima de la 'repesca'. Los de Dorival Júnior tenían el dominio, pero con nada de profundidad y sin la claridad que se les exige. Guilherme Arana, tras una gran acción de 'Vini', pudo empatar antes del descanso, pero su remate lo sacó bajo palos Junior Alonso sosteniendo a su equipo. El seleccionador brasileño intentó agitar el encuentro con la entrada de Luiz Henrique y Joao Pedro y algo mejoró, pero sin encontrar esa fluidez en ataque que buscaba, ni siquiera cuando colocó juntos hasta a cinco delanteros. Paraguay demostró una fortaleza heroica para defender el resultado y enderezar su rumbo con Gustavo Alfaro en el banquillo, que le ha dado otra imagen a la selección. Los 'Guaraníes' son séptimos, en 'repesca', con nueve puntos y después de un empate y este histórico triunfo --no ganaba a Brasil desde 2008--, tras tres derrotas previas. En el otro partido disputado este martes, Uruguay sumó ante Venezuela su tercer empate consecutivo (0-0), pero se mantiene en la zona alta del grupo con 15 puntos y margen sobre la zona peligrosa. En el Estadio Monumental de Maturín, la 'Vinotinto' empujó desde el inicio, pero se encontró una y otra vez con un sensacional Rochet bajo palos. Salomón Rondón, ex del Málaga, tuvo la más clara en el primer cuarto de hora con un buen remate de cabeza que lamió el poste y el delantero marcó poco más tarde, pero fue anulado por fuera de juego. Uruguay, sin sus grandes figuras, aguantó el empate sin amenazar demasiado el área de Venezuela, que cae al sexto puesto y encadena cuatro encuentros sin ganar en estas eliminatorias.

