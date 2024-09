Eva González disfruta de su soltería sin cerrar las puertas al amor: "Me siento plena y a gusto conmigo misma"

Eva González ha presentado hoy la nueva temporada de La Voz, el exitoso programa que conduce desde hace varias ediciones. Durante la entrevista con el equipo de Europa Press, la presentadora ha compartido algunos detalles sobre cómo ha sido esta nueva entrega, revelando que, a diferencia de otros años, no se ha creado un grupo de WhatsApp entre los coaches y el equipo: "Ha habido grupo de WhatsApp otros años, pero este año no. No sé si ellos tienen uno, a mí no me han metido", ha explicado con humor. En cuanto a su relación con los coaches, Eva ha confesado que tiene una relación especial con Antonio Orozco y Pablo López fuera de las grabaciones: "Yo creo que con quien más he estado por ahí ha sido con Antonio y con Pablo (...) porque claro, Malú cuando ha llegado aquí casi ya era mamá, yo también. Entonces se nos complica la cosa un poco, pero Malú también, o sea, y con Fonsi, con todos, porque realmente al final son muchos años conviviendo con ellos y al final pues hacemos amistad, inevitablemente, compartimos muchísimas horas". Pese a estar rodeada de tanto talento musical, la presentadora ha bromeado sobre sus propias habilidades de canto, admitiendo que no ha aprendido nada a lo largo de los años en el programa: "Lo primero que yo tuviese una voz que no fuese de un camionero, eso vamos a empezar por ahí. Lo segundo, que me atreviese a audicionar en un programa como este. Ya te digo que ninguno de los coaches se giraría más que para reírse en mi cara de mí. Yo canto muy mal", ha comentado entre risas. Además de hablar de su experiencia en La Voz, la exmujer de Cayetano Rivera también ha aprovechado para hablar de su vida personal. La modelo ha confesado que, aunque no cierra las puertas al amor, está muy cómoda y feliz en su soltería: "Yo realmente no lo he sentido así nunca necesario. Para mí no ha sido nunca. Que me ha llegado el amor y me he enamorado, pues mira, lo he vivido. Que llega y me enamoro, pues oye, lo viviré. Pero no es una prioridad de verdad para nada. Yo estoy muy a gusto como estoy, me siento plena, me siento feliz y me siento a gusto conmigo misma y tengo una paz mental que te mueres". Por otro lado, Eva también ha querido felicitar a su compañero y amigo Jordi Cruz, quien recientemente se ha casado y ha sido padre. Aunque no ha podido asistir a la boda, ha expresado sus mejores deseos: "No fui, pero claro que le felicito hoy, que le deseo desde aquí toda la maravilla del mundo, que además es papá y está feliz, y tanto a él como a Rebeca, que lo críen al niño con muchísima salud y ya está". En definitiva, Eva González se muestra plena tanto en su vida profesional como personal, disfrutando de su éxito en televisión mientras mantiene su paz y equilibrio interior.

