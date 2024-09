Jesulín de Ubrique confirma que está "todo bien" tras su microinfarto: "Las pruebas han salido muy normales"

Jesulín de Ubrique ha reaparecido públicamente tras sufrir un microinfarto que lo llevó a ser hospitalizado de urgencia. Acompañado por su esposa, María José Campanario, el torero ha ofrecido sus primeras palabras al equipo de Europa Press sobre lo ocurrido, asegurando que, aunque ha sido un gran susto, se siente más tranquilo tras someterse a varias pruebas médicas: "Mejor, ya me han hecho pruebas y, bueno, en principio está todo bien. Controlado, me tienen que hacer algunas pruebas más y unas analíticas ahora sobre la marcha. Y el susto, un susto grande". El diestro, que fue atendido inicialmente en el Hospital Carlos Haya de Málaga, ha destacado el trato excepcional que recibió por parte del personal médico. "Se han portado conmigo estupendamente. En el Carlos Haya me trataron fenomenal y ahora con mi cardiólogo aquí en Cádiz, pues bien", ha explicado, señalando que las pruebas hasta ahora no han mostrado nada fuera de lo normal, aunque aún quedan algunos estudios por realizar para determinar la causa del incidente: "Las pruebas que me han hecho han salido todas muy normales. Y bueno, vamos a ver un poco el origen de lo que me ha pasado". Jesulín, que no fuma ni bebe, ha asegurado que lleva un estilo de vida saludable, pero reconoce que ahora se siente algo fatigado tras el episodio: "Nada, nada. Ahora me encuentro un poco cansado y a poder descansar tranquilo". Los médicos le han recomendado hacer reposo mientras continúan las pruebas y analíticas. "Sí, eso sí, me han dicho que reposo, que esté tranquilo, y bueno, dependiendo un poco de cómo vaya saliendo todo, los resultados de las analíticas y de lo que me han ido pidiendo, pues así se irá todo regulando". A pesar del cansancio físico, Jesulín ha dejado claro que no ha perdido el ánimo en ningún momento: "Desanimado nunca, el ánimo nunca lo pierdo. Yo estoy un poco cansado, ha sido muy fatigoso todo y muy complicado, pero bueno, gracias a Dios. Esperemos que ya haya pasado". Además, se emociona al recordar todas las muestras de cariño que ha recibido estos días de personas de todos los ámbitos: "Agradecer a todo el mundo, ¿no? Están las muestras de cariño que me han demostrado muchísima gente". Ahora, Jesulín se enfrenta a una etapa de recuperación con reposo y tranquilidad, mientras los médicos continúan investigando el origen del microinfarto para prevenir futuros problemas.

