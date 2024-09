El Parlamento británico aprueba un polémico recorte de ayudas energéticas a pensionistas

Londres, 10 sep (EFECOM).- El Parlamento británico aprobó este martes el polémico recorte de 1.500 millones de libras (1.778 millones de euros) en ayudas energéticas para los pensionistas, pese a la gran controversia generada por la medida del Gobierno laborista, incluso entre sus propios diputados.

Tras un acalorado debate en la Cámara de los Comunes (baja), el Ejecutivo de Keir Starmer sacó adelante su propuesta con 348 votos a favor, frente a los 228 que apoyaron la moción de la oposición liderada por el Partido Conservador, aunque con el rechazo de algunos laboristas.

La ministra británica de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall, comentó que este recorte pretende arreglar las bases de la economía de un país que "no puede darse el lujo de pagar un beneficio a los jubilados más ricos", y afirmó que desde el ministerio se identificará a aquellas personas elegibles para las ayudas una vez se hayan registrado ante las autoridades.

Se estima que cerca de 10 millones de jubilados dejarán de percibir la ayuda de hasta 300 libras (355 euros) este invierno después de que la ministra británica de Hacienda, Rachel Reeves, anunciase recortes tras encontrar un "agujero" de 22.000 millones de libras (algo más de 26.000 millones de euros) en las arcas públicas del antiguo Gobierno conservador.

La votación sucedió en la misma jornada en la que se conoció que la pensión estatal completa podría incrementarse unas 460 libras (545 euros) a partir de abril de 2025, hasta elevarla a las 11.962,60 libras anuales (14.185,37 euros).

"Mi conciencia no me permitía votar para hacer más pobres a mis electores. Esta noche dormiré tranquilo sabiendo que he votado para defenderles", explicó el laborista Jon Trickett en la red social X, tras ser el único diputado laborista en romper la disciplina de voto, lo que podría provocar su suspensión del grupo parlamentario.

Además de Trickett, algo más de medio centenar de diputados laboristas se abstuvieron deliberadamente o no acudieron a la sesión por otros motivos. EFECOM

rb/er/may