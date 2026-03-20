Meta da marcha atrás y no eliminará Horizon Worlds de Quest por el momento

La permanencia de Horizon Worlds en la plataforma de realidad virtual Quest fue confirmada por Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta, quien aclaró que los usuarios podrán seguir accediendo a la aplicación durante un periodo limitado. Según publicó TechCrunch, este anuncio representa un cambio respecto a las decisiones anteriores de la empresa, que había comunicado hace dos días la fecha de cierre para el acceso a Horizon Worlds en dispositivos de realidad virtual.

De acuerdo con TechCrunch, Bosworth utilizó una 'story' en Instagram para informar sobre la actualización en la postura de Meta. Durante una sesión de preguntas y respuestas, respondió a un usuario: "Hemos decidido, de hecho hoy mismo, que Horizon Worlds seguirá funcionando en realidad virtual para los juegos existentes, con el fin de apoyar a los fans que se han puesto en contacto con nosotros". Pese a esta continuidad, Bosworth puntualizó que esta medida será temporal: "podrán descargar la aplicación y usarla en realidad virtual durante un tiempo", lo que implica que la retirada definitiva de la app de Quest aún se mantiene como una posibilidad.

El medio TechCrunch detalló, a partir de información de la empresa y del propio Bosworth, que la rectificación responde a una reacción significativa de parte de la comunidad de usuarios. Aunque Meta no difundió un comunicado oficial tras el anuncio de Bosworth, un portavoz respaldó las afirmaciones del directivo, aportando solidez a la modificación en los planes de la tecnológica.

El plan inicial de Meta, comunicado en febrero, había sido desligar Horizon Worlds del entorno de la realidad virtual, orientando el desarrollo de la plataforma hacia dispositivos móviles. TechCrunch reportó que esta decisión generó sorpresa y malestar entre los usuarios habituales del entorno virtual, quienes expresaron su desacuerdo a través de canales oficiales y en redes sociales.

La plataforma Horizon Worlds, reconocida por su enfoque inmersivo en mundos virtuales y juegos sociales, representa una de las principales apuestas de Meta en su división de realidad extendida. La intención original de la empresa al plantear su salida de Quest buscaba concentrar recursos y estrategias en la expansión de la plataforma hacia audiencias móviles, admitiendo que el crecimiento en dispositivos de realidad virtual no había alcanzado las expectativas planteadas en fases anteriores del desarrollo.

El anuncio de Bosworth, reportado por TechCrunch, cumple con las demandas directas de parte de la base de usuarios, aunque persiste la incertidumbre respecto al plazo exacto en que Horizon Worlds seguirá activo en la plataforma Quest. La empresa no especificó fechas ni condiciones concretas para el eventual cierre definitivo en ese entorno, ni tampoco informó sobre modificaciones en las características del servicio durante la extensión temporal.

Usuarios de la plataforma señalaron, según TechCrunch, la relevancia de conservar el acceso a sus creaciones y actividades virtuales, aquellas que utilizan hardware de realidad virtual como principal medio de interacción. El soporte limitado anunciado se interpreta como una medida provisional mientras Meta redefine su estrategia respecto al futuro de Horizon Worlds y su integración con los diferentes dispositivos.

La presencia de Horizon Worlds en realidad virtual ha sido un componente medular en el portafolio de Meta desde el lanzamiento de la aplicación, y su posible eliminación marcaba un giro relevante en la estrategia de la compañía hacia el metaverso. La reacción interna y la respuesta del público determinaron la necesidad de reevaluar los plazos y procedimientos, tal y como detalló TechCrunch con base en las declaraciones de los portavoces de la empresa.

Por ahora, los seguidores de la plataforma pueden continuar accediendo a Horizon Worlds en Quest y descargando la aplicación, aunque bajo el aviso explícito de que esta continuidad será limitada y que la evaluación sobre el futuro del servicio continúa abierta en las oficinas de Meta.