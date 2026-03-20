Bellingham y Rashford entran en una convocatoria de Inglaterra sin Trent Alexander-Arnold

Dominic Calvert-Lewin, delantero del Leeds United, y James Garner, mediocampista del Everton, figuran entre los futbolistas que han recibido la primera citación a la selección absoluta de Inglaterra, en el marco de una convocatoria nutrida que también marca el regreso de jugadores como Kobbie Mainoo y Harry Maguire, ambos del Manchester United, tras varios meses sin vestir la camiseta nacional. En esta lista extensa, Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, y Marcus Rashford, atacante del FC Barcelona, han sido incluidos, mientras que destaca la exclusión del defensa Trent Alexander-Arnold, quien es titular en el conjunto blanco. Esta composición refleja los planes del seleccionador Thomas Tuchel de probar nuevas alternativas en partidos amistosos antes de definir el plantel para el próximo Mundial, de acuerdo con la información publicada por el medio que detalló la citación.

Según el medio citado, el grupo de 35 jugadores estará a disposición para enfrentarse a Uruguay y Japón en el estadio de Wembley, encuentros que servirán como la última oportunidad para que varios futbolistas busquen asegurar su lugar en la convocatoria final para la cita mundialista en Estados Unidos. Thomas Tuchel ha anunciado que dividirá el equipo en dos plantillas, una para enfrentar a cada rival, priorizando así la observación de quienes han tenido menos minutos recientes o nunca han participado con los ‘Three Lions’.

En la nómina entregada, Jude Bellingham figura pese a no tener minutos de competición desde el pasado 1 de febrero, fecha en que se lesionó muscularmente durante un partido de LaLiga EA Sports frente al Rayo Vallecano. El mismo medio consignó que el centrocampista ya ha retomado las prácticas grupales con el Real Madrid, aunque aún no disputa encuentros oficiales desde entonces. Por su parte, Marcus Rashford, pese a acumular pocas apariciones en el equipo dirigido por Hansi Flick, fue considerado entre los delanteros.

La decisión de Tuchel de excluir a nombres conocidos, como Trent Alexander-Arnold, Luke Shaw y Ollie Watkins, responde al objetivo de ensayar variantes antes del torneo. Fikayo Tomori, defensor del AC Milan, y Dominic Solanke, atacante del Tottenham, también han sido incluidos en la convocatoria. El técnico confirmó que un número significativo de jugadores liderarán el grupo en el primer amistoso y luego, entre viernes y sábado, un contingente diferente —compuesto por entre 10 y 11 futbolistas que habrán descansado previamente— se sumará para el encuentro contra Japón, permitiendo así una rotación amplia en ambas confrontaciones internacionales.

Para la portería, Thomas Tuchel ha citado a Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Newcastle), Jason Steele (Brighton), quien a sus 35 años recibió su primera convocatoria, y James Trafford (Manchester City). Entre los defensores, además del regreso de Harry Maguire, aparecen John Stones, Nico O'Reilly, Marc Guéhi (todos del Manchester City), Dan Burn, Lewis Hall, Tino Livramento (Newcastle), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham) y el mencionado Fikayo Tomori.

El centro del campo se compone de Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), James Garner (Everton) —primer llamado a la absoluta—, Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Adam Wharton (Crystal Palace). En el apartado ofensivo, la lista incluye a Marcus Rashford (FC Barcelona), Eberechi Eze, Noni Madueke, Bukayo Saka (todos del Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Harry Kane (Bayern de Múnich), Jarrod Bowen (West Ham), Calvert-Lewin (Leeds United), Anthony Gordon (Newcastle) y Dominic Solanke (Tottenham).

Tuchel, en declaraciones reproducidas por el medio de origen, explicó: “Hemos decidido dividirlo en dos grupos para incorporar a jugadores que no hemos visto y que no han jugado mucho, con el fin de ampliar las opciones y la competencia por los billetes de avión a Estados Unidos”. Añadió que el modelo de convocatoria permitirá observar una mezcla de futbolistas experimentados y debutantes, lo que responde a su intención de evaluar, bajo el rigor de la competencia internacional, el potencial de cada candidato previo a la conformación del plantel mundialista.

En la convocatoria no aparecen futbolistas como Luke Shaw, ausente por decisión técnica al igual que Ollie Watkins. El medio citado detalló que la amplitud de la lista responde a la política del entrenador de fortalecer la competencia interna y evaluar el estado físico y futbolístico de cada jugador, sobre todo tras recientes bajas por lesiones.

Estas decisiones llegan en un contexto donde varias figuras importantes del combinado inglés permanecen fuera por lesiones recientes o por no haber recuperado aún su mejor forma. El medio explicó que la doble agenda de partidos amistosos representa una oportunidad para que jugadores poco habituales o recién integrados demuestren su capacidad de adaptación al esquema de Tuchel, mientras los líderes tradicionales del vestuario tendrán la posibilidad de descansar algunos días antes de reincorporarse al grupo.

La convocatoria inglesa para los amistosos contra Uruguay y Japón se presenta como un último ensayo de alternativas tácticas e individuales antes de reducir la lista a quienes viajarán al Mundial de Estados Unidos. Tal como reportó el medio de origen, los próximos días determinarán qué futbolistas logran consolidar su presencia dentro de un plantel que afrontará la cita mundialista con aspiraciones de protagonismo, en medio de importantes renovaciones y regresos.