Abbas traslada condolencias por las muertas por el impacto en Cisjordania de metralla de un misil de Irán

La gobernación de Hebrón registró la caída de restos de un proyectil en distintos puntos, incluyendo la ciudad de Hebrón y Deir Samet, además de la localidad de Beit Aua, donde fragmentos impactaron un salón de belleza ubicado cerca de una vivienda. Según informó la agencia palestina de noticias WAFA, estos hechos causaron la muerte de cuatro mujeres palestinas y dejaron heridos a otros residentes. Este suceso representa la primera vez que se registran víctimas mortales palestinas como resultado de los ataques de Irán.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, transmitió personalmente sus condolencias a las familias de las víctimas. De acuerdo con WAFA, Abbas habló con el gobernador de Hebrón y con miembros de una de las familias afectadas para expresar sus “profundas condolencias”, así como su deseo de pronta recuperación para los heridos. El ataque ocurrió en el contexto de la respuesta de Irán a la ofensiva llevada a cabo el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, la cual estuvo dirigida contra objetivos iraníes.

El medio WAFA detalló que el incidente se produjo cuando restos de un misil lanzado por Irán contra Israel impactaron en el salón de belleza de Beit Aua. Las autoridades precisaron que los fragmentos del proyectil no solo afectaron a esta localidad, sino que su dispersión resultó en daños y heridas en otras áreas de la gobernación. Además de los fallecimientos en Beit Aua, se reportaron afecciones en otras partes debido a la metralla.

Tal como publicó la agencia WAFA, las víctimas se encontraban dentro del establecimiento cuando se produjo el impacto. Funcionarios locales y el propio gobernador de Hebrón reiteraron su apoyo a los familiares de las mujeres fallecidas y ofrecieron asistencia a quienes resultaron heridos durante el incidente.

El ataque de Irán, en respuesta a la operativa militar efectuada un mes antes, ha intensificado la situación en la región y extendió sus consecuencias a la población civil de Cisjordania. De acuerdo con WAFA, además de objetivos israelíes y bases militares vinculadas a intereses estadounidenses en Oriente Próximo, fragmentos de los artefactos impactaron inesperadamente en territorio palestino.

Las autoridades palestinas han insistido en la necesidad de ofrecer acompañamiento a las familias perjudicadas y han manifestado preocupación por la escalada de violencia que supone el riesgo de que más civiles palestinos puedan verse afectados por acciones militares de terceros países, según consignó el medio WAFA. El segmento donde ocurrieron los hechos continúa bajo la observación de las autoridades, quienes evalúan los daños y la asistencia a las personas hospitalizadas tras este evento.