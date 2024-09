Carmen Mola cierra la saga de Elena Blanco con 'El clan': "El sistema es el psicópata más aterrador y terrible"

Los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero , que están detrás del pseudónimo de Carmen Mola, publican 'El clan' (Planeta), última entrega de la saga de la inspectora de la Brigada de Análisis de Casos (BAC), Elena Blanco, en la que se enfrenta al "sistema, el psicópata más aterrador y terrible". "¿Pero hay dudas de que el sistema sea el psicópata más terrible? Vamos, nosotros somos un poco más estilizados que (el comisario) Villarejo en este libro, pero no mucho más", ha explicado en un encuentro con la prensa Agustín Martínez, quien además ha apuntado en que este cierre es "el más real" de todas las entregas. "Es la novela en la que Blanco hace frente al peor enemigo y a la vez la más real, porque incluimos descripciones terribles de casos que de verdad han pasado", ha añadido el escritor. En esta misma línea, Mercero ha apuntado que se trata de la "evolución" de una entrega que ha alcanzado su quinto título desde el inicio de 'La novia gitana' hasta llegar a "algo más social". "Nos hemos ido volviendo más complejos en el retrato de la sociedad y ahora hemos llegado al más terrible: el sistema saca rendimiento económico de la desigualdad y es capaz de monetizar la miseria humana", ha lamentado Mercero. Para Martínez, el motor de este nuevo libro es el preguntarse "quién puede ganar dinero" por ejemplo con esas imágenes de niños con 15 años sujetando una metralleta. 'El clan' "arranca con fuerza" en Liberia con un retrato desolador de los niños en guerra y "enseguida coge el galope" con una historia que "culmina la idea de Elena Blanco". "Es una Elena que quiere a los demás aunque no sepa demostrarlo", ha apuntado Jorge Díaz, recordando que en esta última entrega habrá guiños para los seguidores, como recuperar la aspiración oculta -y con cierta ironía- de Blanco de querer cantar en el Festival de San Remo. "Es la última novela de la inspectora Blanco y no la vamos a resucitar ni hacer precuelas ni secuelas. Si algún lector se enfada, que se enfade, lo asumimos", ha remarcado Díaz, algo a lo que Martínez ha añadido no obstante que el tridente del pseudónimo Carmen Mola seguirá utilizando esta marca. "Carmen Mola sigue porque quien ha muerto es Elena y nosotros vamos a seguir probando en el futuro: no hay que tener miedo al reto, porque te acabas aburriendo de escribir y también se acaba aburriendo el lector", ha apuntado uno de los integrantes del trío de guionistas. "Mola mucho la incertidumbre", ha bromeado Mercero respecto a este cierre de etapa, recordando que han conseguido "cinco buenas novelas" de la saga de Elena Blanco y que en esta última entrega ya tenían la sensación de que esta protagonista estaba "algo baqueteada". También han recordado sus inicios, su modo de trabajar -una primera escaleta, detallando capítulo por capítulo, y luego una división en tercios de la escritura-, así como la importancia del "ego" en su 'salida del armario' a la luz pública. "Quizás sí que hubo algo de eso cuando ya revelamos el secreto, pero ahora es algo que mantenemos a raya durante el trabajo de escritura: nos importa más la idea", ha reconocido Agustín, siendo respaldado por Mercero con humor. "Al principio nos teníamos un respeto los tres. Ahora nos faltamos al respeto constantemente y no nos enfadamos, lo que es un milagro", ha concluido.

