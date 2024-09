El PP reta al PSOE a apoyar este martes en el Congreso su propuesta para reconocer la victoria de Edmundo González

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha retado al PSOE a apoyar este martes en el Pleno del Congreso la iniciativa del Grupo Popular para reconocer la "victoria" del opositor venezolano Edmundo González en las elecciones presidenciales de Venezuela. Dicho esto, ha tachado de "lamentable" el papel que está jugando el Gobierno de Pedro Sánchez ante el "atropello a la democracia y las libertades" en ese país. Dos días después de que España haya acogido a Edmundo González en calidad de asilado político, el Congreso debatirá una iniciativa del PP con la que busca que España reconozca al candidato opositor venezolano como ganador y nuevo presidente del país. Además, incluye una condena de la represión del régimen de Nicolás Maduro y una reprobación del silencio del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que ha participado en tareas de mediación entre Gobierno y oposición. La proposición no de ley, que se debatirá el martes, podría salir adelante en su integridad o varios de sus puntos, ya que no sólo el PP y Vox reclaman el reconocimiento de la victoria de la oposición venezolana, sino también aliados del gobierno como el PNV y Coalición Canaria. ESPERA "COHERENCIA" DE PARTIDOS COMO PNV Y CC En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha reconocido que el Grupo Popular "lógicamente" habla con otros grupos parlamentarios y dicho que espera "coherencia" de los partidos, de forma que que no sean "rehenes" de "una estrategia absurda del Gobierno". El portavoz del PP ha saludado que este martes el Pleno del Congreso acoja ese debate para "reconocer a Edmundo González como el vencedor de las elecciones en Venezuela, igual que hacen las democracias más relevantes". "Esperamos obtener la mayoría suficiente para sacar adelante la proposición no de ley, especial y singularmente esperamos mañana el voto a favor del Partido Socialista, de los diputados y diputadas del Grupo Socialista", ha apostillado. Sémper ha señalado que el PP tiene "contacto con la oposición venezolana" y lo va "a seguir teniendo". "Y será un contacto que reforzaremos de aquí a futuro", ha dicho, al ser preguntado si el PP ha pedido ver a Edmundo González tras su llegada a España. Al ser preguntado por las declaraciones del ministro de Exteriores asegurando que fue González quien pidió asilo y si el PP sigue pensando que le ha quitado un problema a Maduro, Sémper ha señalado que "faltaría más que España no le hubiera concedido el asilo a la señor González, al que persigue el régimen y tenía riesgo serio, no sólo de ser detenido arbitrariamente, sino de haber sufrido también por su integridad física". ¿INVITAR A EDMUNDO GONZÁLEZ AL CONGRESO? Dicho esto, ha señalado que en el PP está "verdaderamente sorprendidos" por el hecho de que "el Gobierno no reconozca la victoria de Edmundo González" y "no se muestre extraordinariamente crítico", señalando "al régimen de Maduro como una dictadura", "igual que la Corte Penal Internacional". "Es que es verdaderamente sorprendente el papel que está jugando España, sorprendente y lamentable, ante el atropello a la democracia y a las libertades que estamos viendo en Venezuela", ha proclamado el dirigente del PP. Al ser preguntado si el Grupo Popular invitará este martes a Edmundo González a asistir al Pleno del Congreso mientras se debate esta iniciativa, dado que está en España, Sémper ha dicho desconocer "cuáles han sido las invitaciones que han tramitado" sus compañeros del Congreso.

