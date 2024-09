El dúo estadounidense Benj Pasek y Justin Paul entra en el club de los EGOT al ganar su primer Emmy

Los Ángeles (EE.UU.), 8 sep (EFE).- El dúo estadounidense Benj Pasek y Justin Paul se unieron este domingo al selecto grupo de artistas en ganar los cuatro premios más importantes del mundo del espectáculo (EGOT) al lograr un Emmy en la categoría de Música y Letra Original Excepcional en la serie 'Only Murders in the Building'.

Con la canción 'Whistle of the Pickwick Triplets Did it?', de la tercera temporada de esta serie de comedia protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, los compositores obtuvieron el reconocimiento de la Academia de Televisión de EE.UU. para conseguir el último de los cuatro premios EGOT, acrónimo de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Los compositores estadounidenses competían por este galardón contra el legendario compositor Hans Zimmer ('The Tattooist of Auschwitz'), Sara Bareilles ('Girls5Eva'), Maya Rudolph ('Saturday Night Live') y John Hawkes ('True Detective').

Pasek y Paul son conocidos por su trabajo en películas como 'La La Land', cuyo tema principal de este musical protagonizado por Ryan Goslin y Emma Stone ganó un Oscar y un Globo de Oro a Mejor Canción en 2017.

Ese mismo año también lograron el triplete con el premio Tony a Mejor Banda Sonora Original por componer la banda sonora del musical de 'Dear Evan Hansen'.

Un año después ganaron su segundo Globo de Oro por la Mejor Canción Original por 'This Is Me', tema interpretado por la actriz Keala Settle en su papel como Lettie Lutz en el musical 'The Greatest Showman'.

El club de los EGOT lo compone un selecto de grupo de artistas como Whoopi Goldberg, Viola Davis, Jennifer Hudson, John Legend o el cantante y compositor británico Elton John, quien entró el año pasado tras ganar un Emmy por su documental de Disney+, 'Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium'.

Aunque la gala de los premios Emmys se celebra el próximo 15 de septiembre, la Academia de la Televisión avanzó este domingo algunos de los galardones centrados en la parte técnica.