Planas presume de que las propuestas a la CE sobre la reforma de la próxima PAC ya se aplican en España

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presumido de que las propuestas del informe 'Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura Europea', realizado por diversos expertos en la materia y encargado por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que reúne recomendaciones sobre cómo reformar la Política Agrícola Común (PAC) de cara al periodo 2028-2035, ya se aplican en España mediante el Plan Estratégico Nacional de la PAC, al tiempo que ha reclamado implementar un seguro agrario a nivel europeo. "El documento que se ha publicado esta semana dice exactamente lo que hemos hecho en el Plan Estratégico de España aprobado en 2021", ha indicado el titular del ramo en una entrevista a Europa Press, para luego explicar que las ayudas directas ya se reparten en España teniendo en cuenta el nivel de renta de los agricultores en lugar de la superficie de los terrenos. En este sentido, el ministro ha indicado que los fondos de la PAC en España ya se asignan con el foco en la viabilidad de la actividad de los agricultores beneficiarios, "y en Europa va a ser así de cara al futuro; tienen que ser las pequeñas y medianas explotaciones las que reciban las ayudas, porque son las que necesitan ese complemento para lograr una gran rentabilidad", ha expresado Planas. Así, el titular de Agricultura se ha mostrado "satisfecho" con el impacto de la PAC en España, al considerar que ha sido "muy positivo para el sector primario". "Hemos logrado también medidas como el límite máximo de las ayudas por declarante o el apoyo a los pequeños y medianos agricultores, que ha resultado un éxito", ha comentado al respecto. "Hay una buena aplicación de la actual PAC, pero tenemos que empezar un diálogo para que, de cara al futuro, y a partir del año 2027, tengamos también un modelo de aplicación que sea interesante", ha declarado el titular del Departamento. Por otra parte, en cuanto al seguro agrario, Planas ha subrayado que en España éste se debe "reforzar", al tiempo que ha reclamado aplicar esta medida a nivel europeo, ya que el español "supone un excelente modelo y la mejor respuesta en la Unión Europea frente a la crisis climática para asegurar el futuro de las zonas rurales". BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO ESPAÑOL Asimismo, Planas no ha querido dejar pasar la ocasión de mostrarse orgulloso ante el "buen" funcionamiento del sistema agroalimentario español. "Me permitiría decir que hasta muy bien", ha recalcado, resaltando igualmente su "alta calidad". De esta manera, a las puertas de este nuevo año agronómico, que comienza oficialmente el 29 de septiembre, Planas ha recordado lo ligadas que están las políticas del Ministerio a la UE. "Más del 90% de lo que hacemos en este Departamento tiene una relación directa o indirecta con Bruselas", ha reconocido, para a continuación incidir en que muchos de los problemas y preocupaciones que presenta España en materia agrícola son compartidos por la mayoría de socios europeos. "No es una cuestión española, es una cuestión europea", ha destacado el titular de la cartera de Agricultura, lo que se refleja en que, por ejemplo, "la propia presidenta de la Comisión se haya comprometido en los primeros 100 días de esta legislatura a presentar un documento sobre la visión de la alimentación y de la agricultura de cara al futuro". Así, el ministro ha reconocido que "todo eso refleja una preocupación que es común sobre ese futuro de la alimentación y de la agricultura en España y en Europa", respecto a lo que España debe "contribuir", ya que es líder en la producción agroalimentaria", siendo el cuarto país exportador de la UE y el séptimo del mundo. "Lógicamente, tiene algo que decir, llevando adelante ideas que creo en beneficio de la cadena alimentaria", ha reiterado. Asimismo, el ministro ha subrayado la necesidad de promover una producción sostenible, aunque sin olvidar que, "para que algo sea sostenible, hace falta que sea rentable". A FINAL DE AÑO SE HABRÁN EJECUTADO LAS 43 MEDIDAS PARA EL CAMPO En esa línea, Planas ha avanzado que de las 43 medidas para el campo español que han "sido eficaces e interesantes" para el sector, más de dos tercios están ya o concluidas o a punto de concluirse, por lo que al final de año "habrán sido ejecutadas". Unas medidas que han sido suscritas por Unión de Uniones y UPA, mientras que Asaja y COAG no las han rubricado. En este punto, ha señalado que siempre ha "escuchado a todos los interlocutores", resaltando la "importancia del diálogo". RECALCA LA "IMPORTANCIA" DEL PERTE AGRO PARA EL SECTOR Por otro lado, Planas ha calificado de "tremendamente importante" la convocatoria del segundo Perte agroalimentario, que está dotada con 100 millones de euros y que estará abierta desde el próximo 19 de septiembre al 21 de octubre, después de que se cubriera la primera convocatoria con cerca de 186 millones en 250 proyectos. "Este Perte Agroalimentario es tremendamente importante y en esta segunda convocatoria hemos querido ampliar la posibilidad y flexibilizar algunas de las condiciones de presentación de los proyectos para llegar a un mayor número de perceptores y para una buena aplicación de los fondos", ha indicado a Europa Press. De esta forma, Planas ha recordado que la "digitalización y la sostenibilidad" son los dos elementos centrales de este plan, que se une a todo lo que está haciendo la industria agroalimentaria española, que "es tremendamente positivo". Respecto al Perte de la industria conservera, publicado esta semana, el titular de Pesca se ha congratulado de su puesta en marcha, ya que era "un compromiso personal" que adquirió con el sector de la transformación pesquera. "Había problemas legales que hemos tardado casi un año en solucionar. Hemos lanzado este Perte, con una dotación inicial de 20 millones, pero que es una cantidad ampliable", ha avanzado. Un plan que ha recibido ya reacciones "positivas" por parte del sector pesquero, por lo que Planas confía en que se puedan agotar todos los fondos, que serán "muy importantes" para impulsar el sector conservero nacional. ABOGA POR EL CONSENSO A PESAR DEL RUIDO POLÍTICO De cara a los últimos meses del año y de la legislatura, Planas ha destacado que la Estrategia Alimentaria Nacional jugará un "papel fundamental", ya que espera que se convierta en "un pilar para España y para Europa". En la 'hoja de ruta' del Departamento figura que se apruebe en este periodo definitivamente la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, así como lanzar a principios del año próximo la Ley de Agricultura Familiar, además de la de Inspección y Control Pesquero, que se encuentra en proceso de consulta pública y que espera poder llevar a final de año o a principios de 2025 al Consejo de Ministros. Asimismo, Planas ha vuelto a reiterar la importancia del diálogo y el consenso en un contexto marcado por el "ruido político". "Este Ministerio estará siempre a la escucha y, evidentemente, en relación, sea del color político que sea, con el conjunto de las comunidades autónomas, las consejerías de agricultura, ganadería y de pesca. Espero que más allá del ruido político podamos llegar a, como lo hemos hecho en el pasado, acuerdos concretos que nos permitan hacer un trabajo positivo de cara al futuro", ha recalcado. En esta misma línea, el titular de Agricultura no ha dudado en subrayar la importancia que tendrán en su Departamento en los próximos meses y años la apuesta por el relevo generacional, así como por la igualdad de género, con una mayor incorporación de las mujeres al sector agrario de cara a garantizar el futuro del campo en España.

