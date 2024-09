Jorge Martín reconoce que la estrategia "no ha sido la correcta y hay que aprender"

Madrid, 8 sep (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), líder del mundial de MotoGP y decimoquinto en el Gran Premio de San Marino de MotoGP, ha reconocido que tomó "una decisión en carrera" que no ha sido la correcta: "hay que aprender de esto".

"Aún así he dado el máximo y me he llevado un punto, esperemos llevarnos más en la próxima", recalcó Martín, quien agregó que es fácil hacerlo después de lo visto, pero que tenía que haber pensado más en el campeonato que en ganar la carrera.

"He hecho la estrategia pensando más en ganar la carrera, pero tendría que haber hecho lo que hace mi primer rival, que es Pecco, ahora ya sé eso, lo he aceptado y no sirve de nada seguir dándole vueltas", lamentó.

Pensando en el campeonato aseguró que "soy optimista, confío en mí, soy rápido, y no tengo dudas de que estaré en la pelea hasta el final". EFE

JLL/apa