Aumentan a cuatro los muertos por ataques de Ucrania contra la península de Crimea

El balance de muertos a causa de varios ataques ejecutados este jueves contra la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, ha aumentado a cuatro, según han denunciado las autoridades locales, que han apuntado que en uno de ellos un dron ha impactado contra un trolebús.

El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha señalado a través de redes sociales que un total de tres personas han muerto y siete han resultado heridas a causa de "un ataque enemigo" contra varios edificios en la ciudad de Simferopol.

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Aksionov ha especificado poco después que una persona ha muerto y tres han resultado heridas por el impacto de un dron contra un trolebús que cubría la ruta entre Azovski y Jerch, sin más detalles sobre el suceso y sin que las autoridades de Ucrania se hayan pronunciado sobre estos ataques.

Tras señalar que los servicios de emergencia permanecen trabajando en el lugar de los hechos, ha trasladado su "más sincero y profundo" pésame a los familiares y amigos de las víctimas, deseando, a su vez, la "pronta recuperación" de todos los heridos. "Las autoridades de Crimea prestarán toda la ayuda y el apoyo posible", ha agregado, al tiempo que ha reclamado a la población que "confíe solo en fuentes oficiales de información".

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Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que durante las últimas horas han sido interceptados 272 drones ucraniano en las regiones de Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kursk, Nizhni Novgórod, Oriol, Rostov, Riazán y Tambov, además de sobre aguas del mar Negro y el mar de Azov y la propia península de Crimea, sin pronunciarse sobre víctimas o daños.