Directivo Mallorca sobre Demichelis: "Se le han visto fundamentos de gran entrenador"

Palma (España), 4 jun (EFE). - El director de fútbol del Mallorca español justifica la renovación del argentino Martin Demichelis, a pesar de que el equipo ha bajado a Segunda División, porque "en poco tiempo" le han visto "fundamentos de gran entrenador".

Ortells analiza en una entrevista con EFE los primeros pasos del club para la próxima campaña y afronta el reto con ilusión: "Es el momento de iniciar una nueva etapa".

Pregunta: Son días duros para la entidad, los aficionados y para la figura del director deportivo.

Respuesta: Sí, después de un descenso, un resultado deportivo negativo, nos sentimos igual que el mallorquinismo. Esto no para, el fútbol sigue y no espera a nadie, llevamos tiempo trabajando en el futuro, en seguir aprendiendo para volver a la Primera División.

PUBLICIDAD

En este negocio sabemos que estamos expuestos a los resultados. Muchas veces salen o no salen, pero siempre hay un trabajo detrás con la mejor intención y dedicación posible. Agradezco a la propiedad la confianza desde el primer día, tenemos unos propietarios que confían en los proyectos a medio y largo plazo. El club sigue creciendo a pesar del descenso, tiene unas bases sólidas para regresar lo antes posible.

P: ¿Qué ha fallado para que una plantilla que usted consideraba suficiente para salvarse no lo haya hecho?

R: Siempre he confiado en la plantilla, a lo largo de una temporada suceden muchas cosas en el día a día. Yo asumo la máxima responsabilidad, pero entiendo que no es sólo un factor, sea de mercado, jugadores, director deportivo o entrenador. Cuando pasa es porque pasan muchos factores que hay que evitar de cara al futuro y sirven como aprendizaje.

PUBLICIDAD

P: ¿Por qué se renueva a Martín Demichelis?

R: A Martín en este poco tiempo le hemos visto fundamentos de gran entrenador, pienso que tiene personalidad para liderar el proyecto. A nivel futbolístico se vio un cambio en el equipo, pienso que con tiempo, margen y sin la urgencia de llegar rápido y a competir desde el primer día, creará una identidad dentro del equipo que nos pueden llevar al éxito de volver a Primera División.

PUBLICIDAD

P: El argentino habló de la palabra reconstrucción al acabar la temporada. ¿Cómo va a ser esa reconstrucción en la plantilla?

R: Siempre hay cambios de jugadores con un descenso, habrá jugadores que querrán estar, otros que preferirán salir. Muchos tienen experiencia en Primera, pero el que se quede lo hará comprometido, el que esté defenderá los colores del Mallorca y dentro de esa reconstrucción habrá de todo.

PUBLICIDAD

P: ¿Los jugadores reducen su sueldo a la mitad por el descenso?

R: Los clubes que no llevan muchos años en Primera y pueden tener un tropiezo estipulan diferentes tipos salariales, dependiendo de la categoría porque el club recibe diferentes ingresos. Es relativamente normal tener eso en los contratos, los jugadores son personas y han sufrido el descenso igual que todos, pero puede ser un momento de iniciar una nueva etapa, con ilusión, ganas y energía, y eso es lo que tenemos que generar, nosotros primero, para que luego se sume el aficionado, porque le vamos a necesitar.

PUBLICIDAD

P: ¿Le ha pedido Vedat Muriqi salir del Mallorca?

R: Lo que pidan los jugadores son situaciones que nunca comento, entiendo que ha hecho una campaña muy buena, todos sabemos lo que supuso desde que llegó y en el futuro veremos. Ha hecho muy buena campaña, y si sale o no sale se verá en su momento.

PUBLICIDAD

P: ¿Qué tipo de plantilla tiene en mente para la próxima temporada?

R: Tiene que haber de todo. Gente que lleve tiempo en el club, otros más veteranos y expertos, algunos que pensemos que están por encima de la categoría, otra gente que la entienda muy bien y ayude a entender el día a día. Cuantos más recursos le demos al entrenador, mejor. Queremos gente que tenga ganas de venir, con ilusión, que vengan a esforzarse, sean buenos compañeros. Necesitamos tener gente y crear esa sinergia positiva con energía para hacer crecer el club. EFE

PUBLICIDAD

1012193

(Foto) (Vídeo)