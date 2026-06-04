Registrados intensos enfrentamientos en Mogadiscio en plena crisis política en torno al mandato del presidente

La capital de Somalia, Mogadiscio, ha sido escenario en las últimas horas de intensos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos armados supuestamente vinculados a la oposición, en medio de las crecientes tensiones políticas en torno a la situación del presidente, Hasán Sheij Mohamud, cuyo mandato fue prorrogado recientemente pese a la falta de elecciones ante el colapso de las conversaciones para encontrar una solución a la crisis.

La Policía somalí denunció durante la tarde del miércoles un ataque por parte de personas armadas contra un puesto de control en el distrito de Houluadag y afirmaron que los asaltantes emplearon armamento pasado y causaron daños a viviendas civiles y negocios de la zona, antes de agregar que los agentes "respondieron de forma profesional y responsable".

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Asimismo, el Gobierno de Somalia acusó a "milicias armadas" bajo órdenes del ex primer ministro Hasán Alí Jaire de lanzar ataques en Houluadag, al tiempo que reiteró que actuará contra "cualquier intento de socavar la seguridad" en Mogadiscio, según la agencia estatal somalí de noticias, SONNA.

Fuentes de seguridad citadas por el portal de noticias Somali Guardian han subrayado que las fuerzas de seguridad lanzaron una operación en la zona en respuesta a la situación, apenas unas horas antes de unas movilizaciones convocadas para este jueves para protestar contra la decisión del presidente de prorrogar su mandato, un paso que la oposición considera ilegal.

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Por su parte, Jaire, que fue primer ministro entre 2017 y 2020, ha denunciado "un ataque violento" contra una reunión que mantenía en el lugar con "más de 70 líderes tradicionales" y varios parlamentarios, opositores y activistas, antes de destacar que Mohamud, "cuyo mandato presidencial terminó constitucionalmente el 15 de mayo de 2026", "tiene toda la responsabilidad" en estos hechos.

"Este ataque es un grave asalto a los derechos constitucionales de los ciudadanos somalíes y un intento deliberado de suprimir una reunión pacífica", ha denunciado en un mensaje en redes sociales, donde ha expresado sus "profundas condolencias" a las familias de las víctimas, si bien por el momento no ha trascendido un balance de fallecidos o heridos a causa de los enfrentamientos.

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"El futuro de Somalia debe construirse sobre el diálogo, el consenso y el orden constitucional, no sobre la fuerza y la represión. Los responsables serán llevados ante la justicia", ha prometido Jaire, quien ha acusado al presidente de "movilizar a fuerzas estatales para silenciar a los que se oponen a que se aferre al poder de forma constitucional".

En este sentido, el ex primer ministro ha apuntado a "un patrón deliberado de politización y militarización de las frágiles instituciones estatales de Somalia contra su propio pueblo" y ha esgrimido que "las fuerzas que llevan a cabo estos ataques fueron entrenadas y equipadas por socios internacionales para combatir a Al Shabaab, no para ser puestas contra líderes políticos somalíes".

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"Pido a los socios internacionales de Somalia que se mantengan firmemente en defensa de la Constitución de Somalia y del orden constitucional", ha dicho Jaire, quien ha puntualizado además que el objetivo de las autoridades es "asesinar" a todos los políticos que participaban en la reunión, incluidos él y el expresidente Sharif Sheij Ahmed, quien estuvo en el poder entre 2009 y 2012.

LLAMAMIENTO DE JAIRE A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

"Nos defenderemos a nosotros mismos, a nuestras comunidades y a nuestros derechos constitucionales. Hago un llamado a todos los comandantes militares, policiales y de seguridad para que cumplan su juramento constitucional y se nieguen a acatar órdenes ilegales", ha apuntado Jaire en otro mensaje publicado en redes sociales.

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En esta línea, ha argüido que el "deber" de las fuerzas de seguridad "es con la Constitución y el pueblo somalí, no con los intereses políticos de ningún individuo". "Toda orden ilegal dada y ejecutada será documentada. Todos aquellos que cometan actos criminales y crímenes de guerra serán personalmente responsables", ha apostillado.

Por su parte, Ahmed ha condenado "firmemente" el "ataque del expresidente Hasán Sheij Mohamud" contra la reunión encabezada con Jaire y ha acusado al jefe de Estado de "querer derramar más sangre sin tener un mandato formal". "Su tiempo ha expirado", ha remarcado a través de redes sociales.

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"Este ataque no detendrá las manifestaciones en la capital por parte del pueblo, que rechaza la opresión, el desplazamiento y el abuso de poder por parte del Gobierno. Exhorto a las fuerzas de seguridad a no acatar las nefastas órdenes del expresidente Hasán Sheij Mohamud", ha remachado.

Los enfrentamientos han sido ya condenados por la Embajada de Estados Unidos en Somalia, que ha recalcado que los incidentes son "temerarios". "Los líderes somalíes de todas las partes tienen la responsabilidad de preservar la estabilidad y resolver las diferencias por medios pacíficos", ha señalado.

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"Las acciones que se tomen en las próximas horas y días podrían tener consecuencias duraderas para la seguridad, la unidad y el futuro de Somalia", ha advertido la legación estadounidense en un breve mensaje publicado en redes sociales, días después de que la comunidad internacionales alertara del riesgo de conflicto a causa de la continuada crisis política.

LA CRISIS POLÍTICA

Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y una quincena de países, entre ellos España, hicieron el lunes un llamamiento a retomar "cuanto antes" el diálogo en Somalia, apelando a las partes a "alcanzar rápidamente un consenso sobre un calendario electoral, en interés del pueblo somalí", al tiempo que mostraron "su preocupación por la actual situación en Somalia".

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Así, señalaron que "la comunidad internacional está preparada para ayudar en unas conversaciones encabezadas por somalíes, en caso de que se le pida". "En este momento delicado, pedimos a todos los líderes somalíes que prioricen el interés nacional y que eviten acciones que puedan llevar a un incremento de las tensiones", zanjaron.

El presidente somalí anunció la extensión de su mandato hasta el 15 de mayo de 2027 tras el colapso de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición para encontrar una solución a la crisis, en medio de las tensiones en torno a las enmiendas constitucionales para fomentar la celebración de elecciones directas con sufragio universal, que ha provocado enfrentamientos con las autoridades de las regiones semiautónomas de Puntlandia o Jubalandia.

El predecesor de Mohamud, Mohamed Abdulahi Mohamed, conocido popularmente como 'Farmajo', también estuvo un año en el poder más allá de su mandato en 2021, lo que derivó en violencia y desató condenas de la comunidad internacional, hasta que finalmente el actual presidente ascendió al cargo en mayo de 2022.

El Parlamento dio luz verde en noviembre de 2024 a su nueva ley electoral, con la que reintrodujo el sufragio universal siguiendo el sistema de votación 'una persona, un voto', tras un acuerdo alcanzado entre líderes políticos para un marco que derivase en la reintroducción de este modelo de votación.

En la actualidad, el país cuenta con un sistema indirecto en el que los clanes y los parlamentos regionales eligen a sus representantes en el Parlamento federal, que, a su vez, es el encargado de elegir al presidente.

Sin embargo, diversos sectores opositores han hecho frente a los esfuerzos para instaurar este modelo de votación --anulado en 1969, cuando Siad Barre se hizo con el poder tras un golpe de Estado--, lo que ha derivado en importantes tensiones y han amenazado incluso con sumir al país en un conflicto a gran escala.