Hirschi gana en Larciano por delante del uruguayo Silva

Redacción Deportes, 8 sep (EFE).- El suizo Marc Hirschi, del equipo UAE Emirates, ganó este domingo en solitario la 46 edición del Gran Premio Industria y Artigianato, en Italia, y por delante del campeón uruguayo Thomas Silva (Caja Rural-Seguros RGA).

En una jornada marcada por la lluvia, el helvético fue el mejor en los 168,8 kilómetros con salida y meta en Larciano y acabó primero con 4 segundos de ventaja sobre Silva y 8 sobre su compañero de equipo el italiano Diego Ulissi, campeón de esta prueba en 2022, y el español Javier Romo (Movistar).

Hirschi, de 26 años, redondeó a 20 el número de victorias de su palmarés. Seis de ellas las ha logrado este año.

Thomas Silva, de 22 años, estuvo cerca de firmar su segunda victoria profesional tras proclamarse campeón de Uruguay de fondo en carretera en febrero.

"Sabíamos que al final la carrera se estaba haciendo un poco peligrosa por la lluvia y el circuito urbano, y hubo mucha pelea por la posición para afrontar la última subida", dijo el uruguayo.

"Quiero agradecer el trabajo del equipo, que confió en mí y me ayudó a entrar bien colocado a la última subida. Ya después tuvimos que estar ahí en el muro y pudimos estar en un segundo grupito detrás de Hirschi", agregó Silva.

"Sabíamos que la bajada era muy peligrosa, ya la habíamos reconocido el día de antes, y sabíamos que teníamos que asumir un poco de riesgo. Dentro del último kilómetro la verdad es que me venía acercando mucho a Hirschi y al final me quedé cerca, pero me voy muy contento por este segundo puesto y por el trabajo de todo el equipo", indicó el ciclista del Caja Rural”. EFE

