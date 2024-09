El presidente de la CEE pide "no poner en riesgo" la igualdad entre españoles, tras la financiación singular a Cataluña

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha pedido que "no se ponga en riesgo" la "igualdad" entre los españoles, aunque ha precisado que los obispos no tienen una posición tomada sobre la financiación singular para Cataluña. "La Conferencia Episcopal, como tal, no tiene una posición tomada sobre este asunto", ha puntualizado. Si bien, ha añadido que la Iglesia sí "da criterios" sobre "cómo vive una nación". "En lo que se refiere a una sociedad que toma conciencia de que es comunidad política, por tanto una nación, una nación soberana, en el caso de España con nacionalidades y regiones, según dice la Constitución, sí que la Iglesia tiene una palabra de decir busquemos cómo organizar el país de tal manera que no se pongan en riesgo la nación política y la libertad, la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles, los miembros de esa nación política", ha explicado Argüello. En todo caso, el arzobispo ha insistido en que los obispos no conocen "los rasgos de esta propuesta y cómo se quiere llevar a cabo, que seguramente pida modificaciones legislativas" pero ha insistido en que "la Iglesia no entra en este tipo de cuestiones de cómo se organiza un país". "El país hace referencia a los asuntos de la gestión de lo que pudiéramos llamar los Presupuestos Generales del Estado. La nación hace referencia a una sociedad que toma conciencia de que es una comunidad política y organiza su comunidad política desde unos criterios que llamamos Constitución, en los que se trata de asegurar la libertad, la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles", ha indicado. Además, Argüello considera que no es bueno "anticipar opiniones antes de que algo llegue al Boletín Oficial del Estado (BOE)". "Me parecería muy imprudente", ha añadido. Preguntado por la huida del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont el pasado mes de agosto, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha opinado que "ha sido una maniobra realizada para atraer la atención política" aunque ha dicho no tener una opinión acabada sobre estos hechos.

Compartir nota: Guardar Nuevo