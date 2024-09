La bielorrusa Aryna Sabalenka conquista el US Open tras una vibrante final ante la local Jessica Pegula

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka conquistó este sábado el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, al vencer a la combativa tenista local Jessica Pegula por un doble 7-5, en una final muy dura que duro casi dos horas y en la que la número dos del mundo se quitó la 'espina' de la pasada edición. Sabalenka está en un estado de forma sobresaliente, y su primer US Open --el tercer 'grande' de su palmarés tras los dos Abiertos de Australia de 2023 y 2024, la primera en hacerlo desde Angelique Kerber en 2016-- es la prueba evidente de ello. En una final que tuvo de todo, gran tenis, emoción hasta el final y variaciones constantes en el marcador, la bielorrusa, número dos del mundo, impuso su serenidad y solidez en los momentos claves para hacerse con el título. Pegula, número seis del ránking ATP, fue una rival a la altura, espoleada por una Arthur Ashe entregada con su tenista y mostrando una de sus mejores versiones. Estuvo cerca en varias ocasiones de alargar el partido y mantenerse con vida, pero el talento y la potencia de Sabalenka fueron claves. Todo comenzó muy igualado, aunque ambas perdieron sus servicios en el tercer y cuarto turno de saque. Los errores no forzados fueron una losa para la favorita --hasta 23 en el primer set, por los 11 de Pegula--, pero a la vez mantuvo un nivel alto en los ganadores, convirtiendo 25, mientras que la tenista local apenas conectó 9, en una versión más conservadora. Se llegó con igualdad al 5-5, pero la bielorrusa no erró con su saque y a la quinta bola de rotura cerró la primera manga en una hora de juego. Esto le dio confianza y comenzó el segundo parcial de manera sensacional, poniéndose 3-0 sin apenas dudas, pero Pegula no vendería tan barata su derrota. Por la excesiva tranquilidad o seguridad de la favorita, la estadounidense creció y fue capaz de sumar cinco juegos seguidos para ponerse 3-5 y rozar el milagro. Aunque ahora la presión estaba en casa de la tenista local, y se notó, porque fue entonces cuando apareció la serenidad de la 'nueva' Sabalenka. La favorita fue poco a poco labrando la remontada y el triunfo, rompiendo los dos últimos servicios a Pegula para completar el triunfo en la final por el título, también con 7-5 en el segundo set, y silenciar una Arthur Ashe que hasta entonces solo apoyó a su tenista. La victoria llega después de que en 2023 Sabalenka perdiera el partido por el título en Flushing Meadows frente a la también estadounidense Coco Gauff.

Compartir nota: Guardar Nuevo