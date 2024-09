Gloria Camila asegura que no volverá, al menos por el momento, a ser colaboradora de televisión

El conflicto entre Sofía Suescun y Maite Galdeano está dando mucho que hablar y cuando pensamos que no podemos saber más cosas de este culebrón, que se ha convertido en uno de los principales de este verano, van saliendo a la luz más datos que dejan impactados a los seguidores. Este viernes, 6 de septiembre, hemos podido hablar con Gloria Camila y nos daba su opinión sobre lo que le está pasando a la influencer con su familia... dejándonos claro que "si algo te importa de verdad no lo haces públicamente y lo manejas públicamente, creo que es una cosa que hay que hacerlo dentro". Aunque en redes sociales compartió que entendía el lado de Maite, Gloria aclaraba que "no he dicho que la apoye en todas las palabras, también creo que las cosas de casa hay que hacerlas en casa", por lo que ve que esto se ha convertido en "un negocio, entonces, me parece respetable, pero yo rata no he llamado nunca a nadie, ni tampoco llamaré nunca a nadie". En cuanto a su vida profesional, la hija de José Ortega Cano desvelaba que "no" tiene pensado volver a la televisión como colaboradora porque "ya he cambiado un poco el chip, he pasado de tener que estar todo el rato opinando, juzgando, diciendo" a estar tranquila y ahora "no estoy en ese mood, ahora estoy muy chill". Por otro lado, sobre la salud de su padre, José Ortega Cano, nos comentaba que está "muy bien, está genial y súper activo, súper bien, y nada, con mi hermano, vuelta al cole, vuelta a la rutina... estamos todos muy bien" . Centrada en su firma Bakkus, la joven no descarta abrir una tienda física, ya que "me parece una súper idea, y de hecho estamos ahora en ese proceso, porque creo que la gente valorará más el tejido y lo que es la prenda si la puede tocar, si se la puede probar. Entonces estamos ahí viendo a ver dónde lo podemos ubicar para que la gente pueda acceder a ellos".

