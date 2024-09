EEUU prepara un nuevo paquete de sanciones contra cargos de Venezuela

El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, ha anunciado que su país prepara nuevas sanciones contra más de 15 cargos públicos del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como consecuencia del supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio. "Lo que puedo decir es, por las graves violaciones de Derechos Humanos en Venezuela, por cada uno de los funcionarios responsables, vamos a sancionar más, mucho más que a 15 personas que mencionaron en un artículo de prensa", ha afirmado Palmieri en una entrevista publicada por el portal Efecto Cocuyo. Palmieri no ha querido adelantar ningún nombre, pero ha resaltado que la medida obedece a lo que Washington cree es una respuesta a la falta de voluntad de Maduro y su gobierno para resolver la crisis política. "Maduro no ha podido aceptar el resultado del 28 de julio. Viven en una realidad que no cuadra con el mundo y por eso está más aislado en cada momento de Venezuela y de la propia comunidad internacional", ha argumentado. No obstante, cree que para resolver ese conflicto el chavismo debe ceder y propiciar un diálogo. "La única manera de solucionar el conflicto es a través del diálogo. Sabemos que Edmundo González Urrutia fue quien obtuvo mayor cantidad de votos. Asumimos nuestra responsabilidad de promover soluciones democráticas, pero eso requiere que la contraparte reconozca el triunfo de González Urrutia. Estados Unidos siempre está dispuesto a jugar un papel constructivo para ayudar", ha apuntado. Sin embargo, Palmieri considera que "la raíz del problema en Venezuela es la falta de democracia y de respeto a la Constitución". En cuanto a la petición de la líder opositora, María Corina Machado, de una mayor implicación y compromiso de Estados Unidos, Palmieri ha resaltado que Machado "está luchando por la democracia en Venezuela y tiene todo nuestro apoyo". "Tenemos la lista de los responsables y seguiremos presionando a individuos que violan los derechos humanos", ha remachado.

