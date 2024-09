Brady Corbet, el joven director y actor "de culto" que asombró Venecia

Venecia (italia), 7 sep (EFE).- Brady Corbet tiene solo 36 años y este sábado se convirtió en el Mejor Director del 81 Festival de Venecia. Su película, 'The Brutalist' ha asombrado a la crítica y revelado a un joven director hasta hace poco conocido esencialmente por su carrera de actor en películas de culto.

Brady Corbet, León de Plata a la Mejor Dirección de la Mostra, ha sido la gran sorpresa de este festival con su propuesta 'The Brutalist', ovacionada en su estreno el pasado 1 de septiembre.

La película cuenta la historia de un arquitecto judío, László Tóth, interpretado por Adrien Brody, huido a Estados Unidos desde una Hungría en posguerra en 1947. Pese a vivir en la pobreza a su llegada, el encuentro con un millonario (Guy Pearce) en los años dorados del país y un contrato cambiarán su vida para siempre.

Tóth llevará consigo sus ideas vanguardistas adquiridas en la Bauhaus y con sus construcciones en frío hormigón introducirá una nueva modernidad a la capital del imperio.

Pero su nueva realidad no es tan sólida como cabría esperar. La dificultad de integrarse a sus costumbres, la hipocresía de sus mecenas, el ansia por el dinero y hasta las drogas empezarán a hacer mella en él, mientras al otro lado del mundo surge una nueva tierra prometida para gente como él, el Estado de Israel.

La historia generó debate por sus eventuales capas y metáforas. Por ejemplo el nombre de su protagonista coincide con el de un húngaro que en 1972 dañó a martillazos la 'Piedad' de Miguel Ángel del Vaticano aunque Corbet aseguró que la elección era casual.

"Es la historia de un hombre que escapa del fascismo para tener que afrontar el capitalismo", resumió, críptico.

El cineasta explicó que había trabajado en esta producción en los últimos diez años y llegó a emocionarse al agradecer a Venecia su apoyo cuando, dijo, "nadie" había confiado en su proyecto.

'The Brutalist' es una película monumental: dura tres horas y cuarenta minutos, lo que obligó a introducir una pausa en medio, y ha sido grabada en 70 milímetros con el sistema 'Vistavisión', inventado por la Paramount en la década de 1950.

Eso obligó al equipo a cargar a Venecia la película enrollada en 26 bobinas de celuloide que pesaban 130 kilogramos, poniendo a prueba a los técnicos del proyector de cine.

El estreno sorprendió sobremanera e hizo preguntarse a muchos quién era el autor de esta historia, en realidad una patada metafórica a la idea del sueño americano.

Corbet nació el 17 de agosto e 1988 en la ciudad de Scottsdale, en el estado de Arizona y su carrera hasta hace poco era esencialmente de actor.

Uno de sus papeles más recordados es como uno de los dos jóvenes psicópatas protagonistas de la adaptación estadounidense que Michael Haneke hizo en 2007 de 'Funny Games' (2007).

También trabajó para el estadounidense Gregg Araki en 'Mysterious skin' (2004), coprotagonizada por Joseph Gordon-Levitt, la cruda adaptación de la novela de Scott Heim sobre las experiencias de dos adolescentes que habían sufrido abusos sexuales en su infancia.

El actor también formó parte del reparto del drama 'Melancholia' (2011), la primera parte de la Trilogía de la Depresión de Lars von Trier, junto a Kirsten Dunst y Charlotte Gainsbourg.

Asimismo, ha participado en películas como 'Saint Laurent' (2014) del francés Bertrand Bonello, o 'Turist' (2014) de Ruben Östlund.

Sin embargo, hace algunos años Corbet decidió ponerse detrás de las cámaras y hasta la fecha, con 'The Brutalist', cuenta con tres largometrajes, todos presentados en el Festival de Venecia.

Su debut en la dirección se remonta al 2015, 'The childhood of a leader', protagonizado por Robert Pattinson y estrenado en la sección Horizontes de la Mostra, dedicada a las nuevas corrientes.

Después llegaría 'Vox Lux' (2018), la oscura historia de una estrella del rock a la que daría vida Natalie Portman.

Venecia (Italia), 7 sep (EFE).- 'La habitación de al lado', de Pedro Almodóvar, ganó este sábado el León de Oro a la mejor película de la 81 edición del Festival de Cine de Venecia.

Este es el palmarés completo del jurado, presidido por la actriz francesa Isabelle Huppert.

SECCIÓN OFICIAL

- León de Oro: 'La habitación de al lado', Pedro Almodóvar

- León de Plata Gran Premio del Jurado: 'Vermiglio', de Maura Delpero.

- León de Plata a la mejor dirección: Brady Corbet por 'The Brutalist'

- Premio Especial del Jurado: 'April' de Dea Kulumbegashvili

- Premio al mejor guion: Murilo Hauser, Heitor Lorega por 'Ainda estou aqui', de Walter Salles

- Copa Volpi a la mejor actriz: Nicole Kidman por 'Babygirl'

- Copa Volpi al mejor actor: Vincent Lindon por 'Jouer avec le feu'

- Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente: Paul Kircher por 'Leur enfants après eux', de Zoran y Ludovic Boukherma

- León de Oro honorífico: Peter Weir y Sigourney Weaver

SECCIÓN HORIZONTES

- Mejor filme: - 'The New Year that Never Came', de Bogdan Muresanu

- Mejor dirección: Sarah Friedman por 'Familiar touch'

- Premio Especial del Jurado: - 'One of Those Days when Hemme Dies', de Murat Firatoglu.

- Mejor interpretación femenina: Kathleen Chalfant por 'Familiar touch'

- Mejor interpretación masculina: Francesco Gheghi por 'Familia' de Francesco Costabile

- Mejor guion: 'Happy Holidays', de Scandar Copti

- Mejor cortometraje: 'Who loves the sun', Arshia Shakiba

OTROS PREMIOS

- Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima: 'Familiar touch' de Sarah Friedland

- Premio al mejor documental sobre cine: 'Chain reaction', Alexandre O. Philippe

- Premio a la mejor película restaurada: 'Ecce bombo', Nanni Moretti

- Premio especial del Jurado Venecia Immersivo: 'Oto's planet', Gwanael François

- Premio a la mejor realización Venecia Inmersivo: 'Impulse: Playing with reality', Barry Gene Murphy y May Abdalla

- Gran Premio Venecia Inmersiva: 'Ito Meikyu', Boris Labbe

- Premio del público Armani Beauty: The Witness', de Nader Saeivar