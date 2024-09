Trump advierte que Israel "desaparecerá" si Harris gana las elecciones de EEUU

El expresidente y candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves que Israel "desaparecerá" si su rival, la demócrata y vicepresidenta Kamala Harris, gana las elecciones que se celebrarán el próximo mes de noviembre. "Si ganan, Israel desaparecerá. No lo olviden. Si ganan, Israel desaparece. Pueden olvidarse de Israel, eso es lo que va a pasar. Así que tienen que salir el 5 de noviembre y tienen que votar a Trump. Si no lo hacen, creo que va a ser una situación muy terrible", ha declarado Trump ante la Coalición Judía Republicana, según recoge Politico. Tras ello, ha criticado a los ciudadanos judío-estadounidenses que votan a Harris, aseverando que "odian a Israel" y que deberían hacerse un examen mental. "No entiendo cómo alguien puede apoyarlos. Y lo digo constantemente, si los has tenido que apoyar y eres judío tienes que hacerte examinar la cabeza. Se han portado muy mal con vosotros", ha añadido. Trump también ha aprovechado la ocasión para cargar contra el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que es judío y al que ha calificado como "orgulloso miembro de Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica)". La campaña de Harris, por su parte, ha respondido al magnate diciendo que está comprometida "inquebrantablemente con la seguridad de Israel" y que Trump "ha dejado claro que se volvería contra Israel en un momento si conviniera a sus intereses personales". "Donald Trump degrada abiertamente a los estadounidenses judíos, cenó orgullosamente con un neonazi y, al parecer, piensa que Adolf Hitler 'hizo algunas cosas buenas'", ha agregado la campaña.

