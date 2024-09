'Me Too Brasil' informa de denuncias contra el ministro de DDHH por presunto acoso sexual contra varias mujeres

El movimiento 'Me Too Brasil' ha informado este jueves sobre una serie de denuncias presentadas contra el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía del país, Silvio Almeida, por presunto acoso sexual contra varias mujeres, según un comunicado remitido al portal de noticias Metrópoles. "La organización de defensa de las mujeres víctimas de violencia sexual, 'Me Too Brasil', confirma, con el consentimiento de las víctimas, que ha recibido denuncias de acoso sexual contra el ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida. Han sido atendidas a través de los canales de atención de la organización y han recibido apoyo psicológico y jurídico", reza el comunicado compartido por el mencionado medio. En ese sentido, ha desvelado que las víctimas han tenido dificultades para "obtener apoyo institucional" y validar las denuncias, razón por la que han autorizado a comunicar el caso a la prensa. "Las víctimas de violencia sexual, especialmente cuando los perpetradores son figuras poderosas o influyentes, a menudo se enfrentan a obstáculos para obtener apoyo y hacer oír su voz. Por ello, 'Me Too Brasil' desempeña un papel crucial al ofrecer apoyo incondicional a las víctimas, aunque ello suponga enfrentarse a grandes fuerzas e influencias asociadas al poder de los acusados", continúa la misiva. Tras ello, el movimiento ha explicado que las denuncias son el primer paso para responsabilizar legalmente al agresor, que además puede ayudar a "romper el ciclo de inmunidad que a menudo les protege" al sacar "a la luz comportamientos abusivos que a veces son encubiertos por instituciones o redes de influencia". De igual forma ha justificado su decisión de hacer público el caso por la posibilidad de "animar a otras víctimas a romper su silencio", pues reconoce que estos abusos "no ocurren de forma aislada" en muchos casos. "Para 'Me Too Brasil', todas las víctimas son tratadas con el mismo respeto, neutralidad e imparcialidad, con un enfoque basado en los traumas de las víctimas. Del mismo modo, tratamos a los agresores, independientemente de su posición, ya sea un trabajador o un ministro", ha concluido la organización.

Compartir nota: Guardar Nuevo