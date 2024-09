Machado acusa al fiscal de Venezuela de ser el "brazo de la persecución y el terrorismo de Estado"

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha acusado al fiscal general del país, Tarek William Saab, de ser el "brazo de la persecución y el terrorismo de Estado" por su actuación contra políticos y activistas opositores y que recientemente ha desembocado en una orden de arresto contra el excandidato presidencial Edmundo González por negarse a comparecer a varias citaciones en el Ministerio Público "Tras las declaraciones de Tarek William Saab, en las que demuestra que es uno de los principales acosadores y violadores de los Derechos Humanos de los ciudadanos; quiero ratificarles mi posición: esta Fiscalía es un brazo de la persecución y el terrorismo de Estado en Venezuela; la designación y desempeño de su portavoz no sólo es ilegítima, es una vergüenza que la historia juzgará", ha expresado Machado en su cuenta de la red social X. Tras ello, ha asumido la responsabilidad de la publicación de las actas electorales en una página web habilitada por la oposición y que demostrarían la victoria de González en los comicios, contradiciendo así los resultados oficiales, que declararon al presidente, Nicolás Maduro, como ganador. "Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela; lo sabe Maduro, lo sabe el CNE, lo saben los jueces y lo saben los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Los ciudadanos militares y los policías tienen un deber constitucional que deben cumplir", ha añadido. En ese sentido, ha expresado que la recolección y digitalización de las actas, así como su publicación, fue un "derecho constitucional" y una "hazaña ciudadana épica" que les hace avanzar frente al chavismo, que "cada día se hunde más". Poco antes, Saab había ratificado la orden de arresto contra González, que está acusado de "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas" y "asociación". El fiscal ha respondido así al documento entregado en la víspera por el abogado de González, que ha calificado de "precedente negativo" y que está "fuera de lugar" al considerar que se declara "por encima de la ley, de la autoridad y del Estado". "(González) se convierte en tribunal y fiscal y dice que es inocente. Si usted es inocente, ¿por qué no asistió a las citaciones?", se ha preguntado Saab, según recoge la cadena Globovisión. Asimismo, el fiscal explicó que el ex candidato presidencial alega que "no asistió a las citaciones porque desconocía porque se le investigaba", sin embargo, "cada citación decía exactamente cuáles eran los motivos. De igual forma le ha acusado de servir como "detonante para empezar la ola de violencia en el país que tenían planificada" tras desconocer los resultados de las elecciones. "(Edmundo González) es el responsable intelectual de la muerte de 27 personas, de los más de 100 heridos y de los 400 ataques a instituciones del Estado y privadas que provocaron los hechos violentos tras las elecciones", ha agregado. Por último, ha confirmado que durante la reunión con el abogado, José Vicente Haro, este reconoció que recomendo a González asistir a las citaciones pero que "personas ajenas al equipo jurídico lo presionaron y no le permitieron su asistencia".

Compartir nota: Guardar Nuevo