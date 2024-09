El chef español José Andrés urge a autoridades mundiales a "repartir comida y no bombas"

Ciudad de México, 6 sep (EFE).- El chef español José Andrés hizo un llamado este viernes a los Gobiernos y organizaciones mundiales a "dar de comer y dejar de repartir bombas", en el contexto de las guerras en Gaza, Ucrania y Siria, durante el evento 'México Siglo XXI' de la Fundación Telmex, del magnate mexicano Carlos Slim.

En su ponencia, José Andrés recordó a los siete cooperantes de su ONG, World Central Kitchen (WCK), muertos por disparos del Ejército israelí en abril pasado en Gaza, quienes mostraron al mundo "lo que es realmente la valentía y el último sacrificio".

"Dar de comer no debería ser algo que le costara la vida absolutamente a nadie. No tendría que haber ningún Ejército atacando a un humanitario, a ninguna organización humanitaria, ni en Ucrania, ni en Gaza, ni en Israel, ni en Siria", exhortó José Andrés.

"Tendríamos que decir todos que no a la guerra (...) Vamos a dar de comer y vamos a dejar de repartir bombas", urgió durante una charla en el evento anual de la Fundación Telmex en la capital mexicana.

Andrés reconoció que después de ese suceso en Gaza estuvo a punto de "dejarlo todo", pero entonces se dio cuenta de que "estaba siendo un cobarde" porque si los voluntarios "lo dieron todo y lo arriesgaron todo", él no podía quedarse atrás.

"Esas personas para mí van a pasar a la historia como héroes, como tantos otros que han perdido la vida por dar de comer al prójimo", dijo con la voz quebrada.

Asimismo, invitó a los filántropos y líderes humanitarios a ser críticos consigo mismos, pues su objetivo debería ser desaparecer.

"A mí me gustaría que World Central Kitchen desapareciera, el futuro de las ONG tendría que ser que desaparecieran, no que sigan siendo más grandes, porque si cada vez invertimos más dinero en filantropía y cada vez hay mas hambre, significa que en la filantropía no lo estamos haciendo bien", apuntó el chef.

José Andrés mencionó que le ha preguntado a Naciones Unidas "cuánto dinero necesitan para acabar con el hambre en el mundo y cuál es el plan", aunque reconoció que "el dinero no lo es todo".

Además, cuestionó las estrategias de los países ricos para ayudar a los pobres, que no atienden las verdaderas necesidades de las personas.

"En una conferencia de la lucha contra el hambre, nunca invitan a una persona hambrienta", subrayó.

Por ello, señaló que su ONG tiene como prioridad adaptarse a lo que el país en emergencia necesita, como en Acapulco (sur de México) donde en octubre pasado acudieron a atender la crisis que desató el huracán Otis.

"Juntos podemos, es lo que vi en Acapulco, que no hay huracán que pueda parar la ambición de la gente para ayudar a su gente", resaltó José Andrés, lo que fue recibido con aplausos entre el público.

Entre otras emergencias, el fundador de WCK recapituló que en Gaza han entregado más 60 millones de comidas e instalado 82 "cocinas sin humo" que funcionan con energía solar y son operadas por los mismos palestinos. EFE

mjc/afs/gbf

(foto) (video)