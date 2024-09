Previa del Serbia - España

La selección española se mide este jueves a Serbia en el Estadio Rajko Mitic (20.45 horas) en la primera jornada de la Liga de Naciones 2024-25, un partido que será el estreno de España tras la conquista de la Eurocopa de Alemania y en el que iniciará la defensa del título conseguido hace un año en Países Bajos contra Croacia. Han pasado poco más de un año y dos meses desde que Jordi Alba levantara al cielo Róterdam el trofeo de la Liga de Naciones, pero poco o nada tiene que ver con el estado de euforia que vive España y la selección. En aquella ocasión, pese a ganar la 'final four' de manera merecida, eran muchas las voces críticas con el equipo y el seleccionador, Luis de la Fuente. España había ganando, pero seguían colocándola en un segundo escalón europeo y mundial. Ahora, tras arrasar en la Eurocopa y conseguir levantar un gran torneo 12 años después, nadie duda de que la selección es uno de los combinados más potentes del mundo. Tanto la Nations League como la Eurocopa de Alemania han servido para que irrumpa con fuerza una nueva generación de jugadores plagada de talento y que han devuelto a España a lo más alto del fútbol de selecciones. Ahora el reto es aun mayor, mantener el rendimiento y reeditar un título que tiene tres ganadores diferentes en las tres ediciones disputadas. El primer partido para demostrar la ambición del grupo será ante Serbia. El 'pequeño Maracaná' de Belgrado será el escenario de la vuelta a la competición de la campeona de Europa, en un duelo que no será sencillo para los de Luis de la Fuente. Serbia es una selección que, pese a no pasar de la fase de grupos en la EURO 2024, tiene jugadores con mucho talento como Mitrovic, Vlahovic, Jovic o Milinkovic Savic, que pondrán en dificultades a los españoles. Además, la selección serbia es un conjunto que aumenta sus prestaciones cuando juega como local. En los últimos 12 partidos que ha disputado ante su público, Serbia tan solo ha caído derrotado en dos de ellos, consiguiendo buenos resultados como la victoria contundente 4-1 ante Suecia en 2022 o el empate 2-2 frente a Portugal en la fase de clasificación para el Mundial de Catar. Pese a ello, España parte en el encuentro como clara favorita, tanto por la calidad superior de sus jugadores como por el estado de forma del equipo. Los de Luis de la Fuente no pierden en partido oficial desde marzo de 2023, cuando cayeron en Hampden Park ante Escocia (2-0). Desde entonces, la selección encadena 15 victorias. Un ciclo de triunfos de más de un año de duración que tuvieron como premio los títulos de la Liga de Naciones y la Eurocopa 2024. Pocos cambios se esperan en el equipo español con respecto al once tipo que consiguió levantar la Eurocopa en el estadio olímpico de Berlín, más allá de los obligados. El portero indiscutible del equipo, Unai Simón, no estará a causa de una lesión en su muñeca, siendo David Raya el mejor colocado para sustituirlo. Tampoco podrá jugar es el capitán del equipo, Álvaro Morata, lesionado en el cuádriceps, que aprovechará su ausencia para cumplir el partido de sanción impuesto por la UEFA por los cánticos de 'Gibraltar es español' en la celebración del título. En su lugar, maneja las opciones de Joselu y Oyarzabal, héroe en la final de la Eurocopa. Tampoco estará el 'MVP' de la Eurocopa, Rodri, sancionado por el mismo motivo que Morata, aunque su sustituto en el once parece mucho más claro: Martín Zubimendi. Los que sí estarán serán Lamine Yamal y Nico Williams. Ambos fueron los dos grandes agitadores del juego español durante la Eurocopa, con un juego vertical y eléctrico que contagiaba al resto de sus compañeros y enamoró a los aficionados. Será la primera vez que los dos amigos vuelvan a compartir minutos con la misma camiseta sobre el césped después del fichaje frustrado del rojiblanco por el FC Barcelona. Además, jugadores importantes en la consecución de la Eurocopa como Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella o Fabián Ruiz, siendo el puesto de la media punta la principal duda en el once. Ahí se postulan dos jugadores del FC Barcelona: Pedri y Dani Olmo. Tanto el canario como el catalán han arrancado de la mejor manera el campeonato, y el elegido dependerá de lo que busque De la Fuente de su mediapunta, encontrando más control con Pedri y más llegada y gol si el elegido es Olmo. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. SERBIA: Rajkovic; Semic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Ilic, Lukic, Milinkovic Savic; Vlahovic y Mitrovic. ESPAÑA: Raya; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Fabián; Yamal, Olmo, Nico Williams; y Oyarzabal. --ÁRBITRO: Serdar Gozubuyuk (NED). --ESTADIO: Rajko Mitic (Belgrado). --HORA: 20.45/La 1.

