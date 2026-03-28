La Comunidad celebra los dos nuevos conciertos de Shakira en Madrid, "el lugar donde quieren venir todos los artistas"

La confirmación de dos recitales adicionales en Madrid para la residencia europea de Shakira ha generado expectativa entre los fanáticos, en un contexto donde la colombiana ha vendido ya 450.000 entradas en tan solo unas horas, según detalló el medio Europa Press. Los nuevos conciertos se suman a los ya anunciados y tendrán lugar los días 10 y 11 de octubre en el estadio Shakira, un recinto temporal con capacidad para más de 50.000 asistentes por noche, producido por Live Nation España e instalado dentro del Iberdrola Music. Con esta noticia, la cantante amplía a once el total de actuaciones previstas en la capital española.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, expresó durante una visita a la iglesia de San Sebastián su satisfacción por el anuncio, destacó la relevancia internacional de la ciudad como destino para artistas y el público global, e hizo hincapié en el impacto de la música en español y su industria en el desarrollo cultural y económico de Madrid. De acuerdo con Europa Press, de Paco subrayó el papel de estos eventos para consolidar a la región como punto de referencia en el calendario internacional de espectáculos.

La residencia en Madrid representa la primera vez que se utiliza el formato internacional de residencia artística en España, una iniciativa posible gracias al diseño del estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), según consignó Europa Press. El recinto temporal, denominado estadio Shakira, integrará tecnología y recursos escénicos para ofrecer experiencias novedosas a los más de 50.000 espectadores previstos en cada función.

En el marco de esta serie de eventos, además de los conciertos, la ciudad desarrollará un programa titulado Es Latina, el cual incluirá una oferta de actividades culturales que contempla conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, propuestas gastronómicas, literatura y otras experiencias compartidas. Esta agenda busca aprovechar la presencia de visitantes y residentes para promover la diversidad de la cultura latina y fomentar la participación en iniciativas culturales más allá de la música, según reportó Europa Press.

La gira actual de Shakira no se limita a España. Antes de su llegada a Madrid, la cantante continuará con su gira internacional, que se extenderá durante 2026, con fechas ya confirmadas en diferentes países. Entre los compromisos previos más destacados se encuentra su presentación el 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, como artista principal del evento ‘Todo Mundo No Rio’, una actuación que reunirá a miles de seguidores en uno de los escenarios al aire libre más emblemáticos de Brasil. De acuerdo con Europa Press, la gira promocionará tanto nuevos trabajos de la artista como un formato de espectáculos que implica una mayor interacción con el público y un despliegue técnico avanzado.

La respuesta del público ha superado las expectativas de los organizadores, dada la velocidad con la que se agotaron las 450.000 entradas correspondientes a los once conciertos en Madrid. Europa Press informó que este nivel de demanda sitúa a Shakira como una de las figuras más convocantes de la música internacional en el contexto europeo de 2026. La organización de la residencia y los espectáculos se ha confiado a Live Nation España, una de las principales productoras de conciertos a nivel global.

La Comunidad de Madrid ha señalado la proyección internacional asociada con la realización de estos eventos, remarcando el atractivo de la capital española como lugar predilecto para las grandes giras y residencias de artistas internacionales. Marian de Paco, en las declaraciones recogidas por Europa Press, valoró el dinamismo que imprime la industria musical en español y su papel en la atracción de visitantes y el impulso económico para la ciudad y la región.

La agenda de conciertos de Shakira en Madrid incluye los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, a los que se suman el 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre. Este calendario convierte la capital en epicentro de actividad musical y cultural, con actividades paralelas en la ciudad propuestas a una audiencia diversa. Según Europa Press, tanto la infraestructura del estadio temporal como el programa cultural complementario refuerzan la estrategia madrileña de consolidación como capital europea de grandes eventos.

La iniciativa responde a un contexto de alta demanda para espectáculos en vivo en Madrid, que se ha convertido en un polo de atracción para giras de superestrellas internacionales. Europa Press detalló que el formato de residencia artística permite mayor flexibilidad en la producción y facilita la realización de actividades asociadas, ampliando el alcance del proyecto tanto a nivel cultural como de promoción turística.

El evento Es Latina aparecerá como un componente clave de la experiencia para los asistentes, con actividades diseñadas para resaltar la herencia y la innovación en las culturas latinas, de acuerdo con la información publicada por Europa Press. Los esfuerzos conjuntos entre la productora, las autoridades regionales y los promotores culturales buscan maximizar la participación ciudadana y el impacto mediático del conjunto de eventos programados.

Shakira, cuyo repertorio abarca décadas de éxitos en español e inglés, reforzará durante la residencia un modelo de espectáculo que alterna actuaciones musicales con propuestas de interacción cultural. La expectación generada por la preventa de entradas, la singularidad del recinto temporal y la inclusión de actividades paralelas posicionan su residencia en Madrid como uno de los acontecimientos musicales destacados del año, según se desprende de la cobertura de Europa Press.

Las autoridades esperan que las actividades vinculadas a la música, el arte, la gastronomía y la literatura asociadas a la residencia fortalezcan tanto el sector turístico como el reconocimiento internacional de Madrid. De esta forma, la capital busca consolidar un modelo de ciudad abierta a la innovación cultural y la acogida de eventos de gran formato, añadió Europa Press.