Pau Molins nos habla de la carta que Shakira ha hecho pública hablando sobre Hacienda

Esta mañana hemos conocido una carta que Shakira ha enviado en exclusiva al periódico 'El Mundo' donde ofrece su versión sobre la guerra judicial que ha mantenido con la Agencia Tributaria y en la que acusa al organismo de haber actuado con "prejuicios machistas", tratar de "confundir y manipular" para intentar "quemarla en la hoguera públicamente". Tras este bombazo, hemos podido hablar con Pau Molins -abogado de la artista- y nos ha asegurado que la artista "tiene todo el derecho a manifestarse y explicarse ella". Además, Molins ha querido mantenerse al margen sobre las afirmaciones que ha hecho su cliente: "No voy a comentar nada, lo siento. Es una decisión suya personal y no tiene nada que ver con las cuestiones jurídicas de las que yo me ocupo". Por último, el abogado insiste en que no quiere desvelar si comparte las palabras de Shakira: "No voy a entrar. Ya he dicho que eso es una decisión personalísima suya en la que yo no he intervenido y prefiero no entrar en ese tema".

Compartir nota: Guardar Nuevo