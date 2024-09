Martín de la Puente no puede con el favorito Hewett y peleará por el bronce en tenis en silla

El tenista español Martín de la Puente no se pudo clasificar para la final individual de los Juegos Paralímpicos de París tras caer claramente este jueves en las semifinales ante el gran favorito, el británico Alfie Hewett, en dos sets por 6-2, El jugador vigués, tercer cabeza de serie en Roland Garros, se topó en su camino hacia las medallas con el cabeza de serie número uno, que no le dio demasiadas opciones como ya sucediese en la pasada histórica final que disputó contra este rival en la hierba de Wimbledon (6-2, 6-3). Sólo hubo igualdad en los primeros compases del choque, donde ninguno fue capaz de asegurar sus saques. Pero con el marcador 2-2, Hewett se asentó y jugó sólido para encadenar una racha de diez juegos seguidos y llevarse el partido por la vía rápida ante el gallego, que no ganó ningún juego con su servicio. Ahora, De la Puente tendrá la oportunidad de ganar dos medallas de bronce, una este viernes con Dani Caverzaschi en el dobles ante los franceses Stéphane Houdet y Fréderic Cattaneo, y luego el sábado en individual ante el argentino Gustavo Fernández, finalista del pasado Roland Garros.

