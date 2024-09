Israel insta al Consejo de Seguridad de la ONU a presionar a Hamás para que libere a los rehenes

El representante de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a presionar, condenar y sancionar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para lograr la liberación del centenar de rehenes que aún siguen cautivos en la Franja de Gaza. "Ahora es el momento de actuar. Ahora es el momento de que el Consejo de Seguridad adopte una resolución clara e inequívoca (...) que diga que el Consejo de Seguridad condena a Hamás, sus atrocidades, los designa como organización terrorista y exige la liberación inmediata de los rehenes", ha afirmado. Danon ha comenzado su intervención hablando sobre los seis rehenes que fueron hallados el domingo con signos de haber sido ejecutados, si bien Hamás lo achaca a bombardeos israelíes, y ha expresado que todos los secuestrados han sido "ignorados" por el Consejo de Seguridad durante casi un año. "Estas seis almas hermosas, inocentes y heroicas fueron ejecutadas por Hamás tras más de 330 días de cautiverio, privadas de sueño, comida, luz solar, de las necesidades más básicas. Soñaban con volver a ver a sus seres queridos, padres, hermanos, amigos, sus bebés. La semana pasada, terroristas de Hamás los ejecutaron a todos. Les dispararon balas en la nuca", ha declarado durante su intervención. Tras ello, ha recordado los testimonios de algunos liberados en los que relatan el "sufrimiento diario" y las "atrocidades" a las que eran sometidos, especialmente en el caso de las mujeres y los casos de malos tratos y abuso sexual que han desvelado algunas de las víctimas. El representante israelí también ha criticado a las "voces que exigen detener sus esfuerzos" contra Hamás y que esta sea la primera "sesión importante" dedicada a los rehenes. "¿Cuántas veces se ha oído o se ha exigido a la Cruz Roja el acceso a los rehenes? ¿Cuántas veces la Organización Mundial de la Salud ha planteado su preocupación por la salud de los rehenes? ¿Cuántas veces ha pedido UNICEF que la ayuda llegue hasta ellos? El doble rasero es insoportable", ha añadido. Por último, ha asegurado que el Ejército israelí no parará hasta rescatar a los rehenes y que la responsabilidad en lograr su liberación recae sobre Hamás. PALESTINA ASEGURA QUE A ISRAEL NO LE IMPORTAN LOS REHENES Por su parte, el representante palestino ante la ONU, Riad Mansur, ha aseverado que a Israel no le importa la liberación de los rehenes y que solo pretende que "prevalezca la muerte" para israelíes y palestinos para "convencer a todos de que no hay solución posible, para asegurar que no puede haber dos Estados, ni dos pueblos coexistiendo uno al lado del otro". "¿Debemos permitir que Israel continúe su genocidio contra el pueblo palestino, mientras finge negociar un alto el fuego? No me escuchen a mí, escuchen a las familias de los rehenes israelíes. Saben que a (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu no le importan los rehenes y que no quiere un acuerdo", ha agregado. EEUU APOYA A ISRAEL EN SU LLAMAMIENTO A CONDENAR A HAMÁS La representante de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, ha mostrado su apoyo a Israel en su llamamiento a condenar a Hamás, a cuyos negociadores ha puesto "en duda" tras la muerte de los seis rehenes durante el fin de semana. "Ningún miembro de este Consejo toleraría que sus ciudadanos fueran tomados como rehenes y asesinados. Ni uno solo de nosotros. Estados Unidos condena enérgicamente la brutalidad de Hamás. Hace mucho, mucho tiempo, que este Consejo debería hacer lo mismo. No nos equivoquemos: podemos condenar a Hamás por lo que es y seguir sintiendo empatía por los sufridos palestinos de Gaza, hombres, mujeres y niños que también están experimentando una agonía", ha manifestado. LA ONU PIDE LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE LOS REHENES De igual forma, la secretaria general adjunta de Naciones Unidas para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, ha pedido una vez más la liberación "incondicional e inmediata" de todos los rehenes unido a un alto el fuego y al aumento "masivo" de la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. "Los relatos de los rehenes liberados y otros informes indican que probablemente están retenidos en condiciones horribles, y que algunos son objeto de violencia, incluida violencia sexual, y otras formas de abusos. Durante el tiempo que permanezcan retenidos, de acuerdo con las obligaciones legales internacionales, deben ser tratados con humanidad y se les debe permitir recibir visitas y asistencia del Comité Internacional de la Cruz Roja", ha afirmado DiCarlo. Por último, ha expresado sus condolencias a las familias de los rehenes hallados muertos este fin de semana en un túnel en la gobernación de Rafá, en el sur del enclave palestino.

