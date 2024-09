Un hombre acaba con un dedo semiamputado y dos puñaladas tras ser atacado con un machete en Puente de Vallecas

Un ciudadano ecuatoriano de 32 años ha resultado herido, aunque no de gravedad, tras sufrir la semiimputación de un dedo y dos puñaladas en la espalda, tras ser atacado con un machete en una calle del madrileño distrito de Puente de Vallecas, han confirmado a Europa Press fuentes policías. Los hechos tuvieron lugar sobre las 21 horas del pasado 25 de agosto en la calle Peña Gorbea número 5. Por causas que aún se investigan, comenzó una reyerta entre varias personas en un bar de ambiente latino y terminó en la calle a botellazos. Tras el aviso de varios vecinos, hasta el lugar acudieron sanitarios del Samur-Protección Civil, que atendieron a un hombre. Presentaba una semiamputación del dedo meñique, que pudo ser reimplantado posteriormente, y heridas en otro dos, además de dos heridas de arma blanca en la espalda, que no fueron penetrantes. Aunque el estado de la víctima no revestía gravedad, fue evacuado en ambulancia consciente y orientado al hospital Gregorio Marañón. También atendieron por un pequeño corte en la cabeza a la dueña del local, ha informado a Europa Press una portavoz de Emergencias Madrid. Hasta el lugar acudieron varias patrullas de la Policía Nacional, que dispersaron la pelea, huyendo muchos participantes rápidamente del lugar en patinetes eléctricos. No obstante, los agentes arrestaron en las inmediaciones de tres jóvenes de 14, 18 y 21 años, acusados de riña tumultuaria. Les incautaron dos machetes y un palo. El mayor de los dos, nacido en honduras, fue detectado con un puñal escondido en la ingle. En un primer momento, los agentes pensaron que eran los autores de las lesiones provocadas a la víctima, pero pesquisas posteriores determinaron que los agresores se dieron a la fuga, ha detallado el diario 'El Confidencial'. Ahora, la Policía busca a los responsables de la agresión y el arma utilizada, que por las características de las heridas podría ser un machete. La víctima apuntó que se trataba de unos conocidos dominicanos, por lo que ya estarían identificados. Se ha hecho cargo de la investigación la Brigada Provincial de Información, por lo que el caso podría estar relacionado con bandas juveniles violentas.

