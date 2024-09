Temas del día de EFE Internacional del 4 de septiembre de 2024 (12.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - Al menos siete personas han muerto y varios edificios residenciales sufrieron importantes daños en uno de los mayores ataques con misiles rusos hasta la fecha contra la ciudad de Leópolis, en el oeste del país y a sólo 75 km de Polonia, miembro de la OTAN. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Kiev - La anunciada dimisión del ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitró Kuleba, anticipa en Ucrania a una gran remodelación de su Gobierno, la más importante en los 30 meses de guerra, que puede afectar a la mitad del gabinete. Por Marcel Gascón (Texto) (Foto) (Audio)

(Se enviará además un perfil de Dmitró Kuleba, así como las reacciones desde Rusia y países occidentales)

Moscú - El presidente ruso, Vladímir Putin, preside la IX edición del Foro Económico Oriental, en el que representantes de más de 70 países del Lejano Oriente debaten sobre economía y cooperación, en una cita marcada por la guerra en Ucrania y sus consecuencias en la región. (Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - La ofensiva israelí contra varias urbes y campamentos de refugiados del norte de la Cisjordania ocupada, considerada ya una de las más violentas de las últimas dos décadas, prosigue más de una semana después de su inicio, lo que ha dejado ya una treintena de muertos, entre ellos varios menores, mientras los bombardeos israelíes también persisten en la Franja de Gaza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA CRISIS

Caracas.- Con el telón de fondo del rechazo internacional a la orden de detención contra el opositor Edmundo González Urrutia, quien afirma haber sido víctima de un fraude las elecciones de julio pasado en Venezuela, los presidentes de Colombia, Brasil y México buscan reunirse hoy virtualmente con su colega venezolano, Nicolás Maduro, con vistas a hallar una salida a la crisis postelectoral. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se ha enviado información sobre un informe de Human Rights Watch, con denuncias creíbles de 24 asesinatos tras las elecciones)

PAPA INDONESIA

Yakarta - El papa Francisco abogó este martes por el diálogo interreligioso para "contrarrestar el extremismo y la intolerancia" y lamentó el surgimiento de "conflictos violentos" en diversas regiones durante su discurso en el palacio presidencial de Yakarta, en el primer día de agenda oficial de su gira por Asia y Oceanía. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

- Nasaruddin Umar, el gran imán de la mezquita Istiqlal, la más grande del sureste asiático y una de las más visitadas del mundo, muestra su gran felicidad porque el papa Francisco en estos días podrá observar en su visita a Indonesia "el país con más musulmanes del mundo" y asegura: "Verá que somos un pueblo tolerante". Por Cristina Cabrejas (Texto) (Foto) (Vídeo) (Enviada)

EEUU ELECCIONES

Washington - La vicepresidenta estadounidense y candidata a la Casa Blanca, Kamala Harris, amplía a Nuevo Hampshire sus esfuerzos por mantenerse en cabeza en las presidenciales desvelando en ese estado tradicionalmente demócrata sus planes de ayuda para los pequeños negocios, mientras en Pensilvania, un estado bisagra clave, el aspirante republicano, Donald Trump, mantiene un encuentro con votantes. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Driecto)

MÉXICO JUSTICIA

Ciudad de México - Jueces y trabajadores del Poder Judicial intensifican sus protestas al cumplirse dos semanas de un paro nacional contra la reforma para elegir por voto popular a los magistrados, iniciativa que esta semana se vota en el Congreso con la nueva ‘supermayoría’ del oficialismo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

HONDURAS EXTRADICIÓN

Tegucigalpa- El exvicealcalde hondureño Mario José Cálix, alías ‘Cubeta’, será extraditado a Estados Unidos, que lo acusa de tráfico de drogas y uso de armas, una medida que había sido aprobada antes de que la semana pasada el Gobierno hondureño diera "por terminado" el tratado de extradición con EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA GOBIERNO

Madrid - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expone sus prioridades para el nuevo curso político en un momento marcado por la crisis migratoria, el debate sobre la financiación autonómica y el difícil reto de sacar adelante la agenda del Ejecutivo, presupuestos incluidos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

FESTIVAL VENECIA

Venecia - La película 'El Joker: Folie à Deux', protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, se estrena en el Festival de Venecia en la carrera por el León de Oro, un galardón ya conquistado hace cinco años por la primera parte de esta obra sobre el villano de Batman. (Texto) (Foto) (Vídeo)

GUSTAVO CERATI

Buenos Aires.- El mundo de la música y sus fans recuerdan a Gustavo Cerati, líder del grupo argentino Soda Stereo y uno de los rockeros más carismáticos de Argentina y de América Latina, con canciones como "La ciudad de la furia", "De música ligera" o "Prófugos", al cumplirse diez años de su muerte. (texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 2851095, 4224761 y otros)

AGENDA INFORMATIVA

Política y sociedad

Londres - R.UNIDO GRENFELL - El panel investigador del incendio que destruyó el bloque de pisos Grenfell Tower en Londres, que causó la muerte de 72 personas el 14 de junio 2017, publica su informe final, que espera aportar detalles sobre el estado del edificio que facilitó la rápida propagación de las llamas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín - CHINA ÁFRICA - Al menos 50 jefes de estado y de gobierno africanos participan este miércoles en el Foro de Cooperación China-África (FOAC) en Pekín, un encuentro con el que China buscará afianzarse aún más en ese continente y diversificar el comercio entre ambas partes. (Texto) (Foto) (Audio)

Estambul.- TURQUÍA EGIPTO.- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, viaja a Ankara para reunirse con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en un nuevo gesto de acercamiento entre los dos países tras una década de relaciones hostiles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- El canciller, Olaf Scholz, y el ministro de Defensa, Boris Pistorius, participan en una ceremonia de las Fuerzas Armadas por la puesta en funcionamiento del primer sistema de defensa antiaérea IRIS-T. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Argelia - ARGELIA ELECCIONES Argel - Los ciudadanos argelinos celebrarán el próximo sábado unas elecciones presidenciales preocupados por la situación económica y la pérdida de poder adquisitivo. (Previa) (Texto) (Foto)

Londres - R.UNIDO CONSERVADORES - El Partido Conservador británico, que sufrió un duro varapalo en las elecciones del 4 de julio en el Reino Unido, celebra la primera de varias votaciones para elegir a su nuevo líder, puesto al que aspiran seis candidatos, aunque el sustituto de Rishi Sunak se conocerá para el 2 de noviembre. (Texto)

Pekín.- CHINA EEUU.- El asesor principal del presidente de Estados Unidos para políticas internacionales sobre el clima, John Podesta, visita China para reunirse con su homólogo chino, Liu Zhenmin.

Singapur.- SINGAPUR INDIA.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, visita Singapur con el objetivo de fortalecer la presencia de la India en el Sudeste Asiático.

Pekín.- CHINA ÁFRICA.- Se celebra en Pekín la cumbre del Foro de Cooperación China-África (FOCAC), un mecanismo de diálogo entre China -primer socio comercial del continente africano- y África, que se inició en Pekín en el año 2000. (Texto) (Foto).

19:00h.- Washington.- EEUU COREA DEL SUR.- Quinta reunión del grupo de consulta y estrategia de disuasión entre Estados Unidos y Corea del Sur.

19:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO EEUU.- Embajador de EEUU en México y empresarios clausuran la Convención Binacional. (Texto) (Foto) (Vídeo).

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA POBREZA.- El Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, de visita oficial a Colombia del 26 de agosto para examinar los esfuerzos del gobierno para erradicar la pobreza en el país, presenta sus observaciones y recomendaciones preliminares en una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Santiago.- CHILE ESPAÑA WINNIPEG.- La Embajada de España en Chile y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), en Santiago, inauguran la exposición “Geografías nunca antes soñadas", que reúne objetos y documentos de los refugiados republicanos que llegaron a Chile a bordo del Winnipeg hace 85 años huyendo de la Guerra Civil española. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Ciudad de México.- CRISIS MIGRATORIA MÉXICO.- La canciller de México presenta el 'Modelo Mexicano de Movilidad Humana' y firma acuerdos con ONU sobre migración (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Nueva York.- ISRAEL PALESTINA.- El Consejo de Seguridad debate de nuevo la guerra en Gaza a petición de Israel (que quiere tratar la muerte de los seis últimos rehenes) y de Argelia, que pretende volver a sacar la necesidad de un alto el fuego. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:30h.- Washington.- EEUU ELECCIONES.- El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump (2017-2021), mantiene un encuentro con votantes en Harrisburg (Pensilvania). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Brasilia.- BRASIL PANAMÁ.- El ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, recibe a su homólogo de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, cuyo país busca una aproximación comercial con el Mercosur, que Brasil integra junto con Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

Bogotá - COLOMBIA PROTESTAS - Motociclistas, taxistas y automóviles particulares se unen al tercer día de protestas consecutivo que llevan a cabo camioneros de carga por el alza del precio de los combustibles y que tiene paralizadas parcialmente algunas de las principales vías del país, incluidas las salidas de la capital. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Economía

Washington - RESERVA FEDERAL - La Reserva Federal publica el libro beige sobre perspectivas económicas. (Texto)

Washington - EEUU COMERCIO - Estados Unidos publica los datos de su balanza comercial de julio, después de haber conseguido cerrar el mes anterior con una reducción del déficit del 2,5 % gracias a un repunte de las exportaciones. (Texto)

Buenos Aires - ARGENTINA PENSIONES - Los jubilados vuelven a manifestarse contra el Ejecutivo de Javier Milei, después del veto presidencial al proyecto de ley para la actualización de las pensiones -aprobado por amplia mayoría en el Parlamento- en un contexto de alta inflación y pérdida de su poder adquisitivo. (Texto) (Foto)

09:30h.- Ginebra.- EMPLEO PERSPECTIVAS.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presenta una actualización de su informe sobre las perspectivas sociales y el empleo en el mundo. (Texto)

11:30h.- Sao Paulo.- BRASIL AVIACIÓN.- Foro 'Desafios de la conectividad aérea en la era del turismo sustentable', organizado por la Agencia EFE, en el que expertos analizarán los desafíos que enfrenta el sector de transporte aéreo para volverse más accesible al turismo y minimizar los impactos ambientales. (Texto) (Vídeo) (Directo)

10:00h.- París.- OCDE INFLACIÓN.- La OCDE publica los datos mensuales de la inflación.

Ciencia, tecnología y Medio Ambiente

Miami - EEUU ESPACIO - La NASA informa sobre el regreso sin tripulación de la nave Starliner de Boeing, que presentó fallos técnicos y, en principio, partirá de la Estación Espacial Internacional (EEI) el próximo viernes 6 de septiembre sin sus dos tripulantes, quienes permanecerán en el laboratorio orbital hasta febrero próximo, cuando tienen previsto regresar a Tierra en una cápsula de SpaceX. (Texto)(vídeo).

Redacción Ciencia - EUROPA ESPACIO - El nuevo satélite Sentinel-2C, que forma parte del sistema Copernicus de observación de la Tierra, es lanzado desde el puerto espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA) en Kurú (Guayana Francesa) a bordo de un cohete Vega, que realizará con este su último vuelo. (Texto) (vídeo).

Copenhague.- MEDIOAMBIENTE DETENCIÓN.- Un tribunal de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, celebra una vista sobre la prolongación de la prisión preventiva al activista y defensor de ballenas Paul Watson, sobre el que pesa una orden internacional de arresto.

Las Gaitas - PANAMÁ CANAL (Crónica) - En los alrededores de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá un pequeño grupo de agricultores ha visto potenciar sus fincas de café en los últimos años a la vez que cargan la responsabilidad de ser los "guardianes" ambientales de esa área boscosa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cultura

Buenos Aires.- GUSTAVO CERATI.- Se cumplen diez años de la muerte de uno de los músicos argentinos más carismáticos de las últimas décadas: Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo.

Linz.- ARTE FESTIVAL.- Linz acoge el Ars Electronica Festival 2024, un festival de arte, tecnología y sociedad bajo el título "HOPE - who will turn the tide".

16:00h.- Nueva York.- LATINOAMÉRICA ARTE.- Inauguración de la exposición "La apariencia: el arte de la diáspora asiática en Latinoamérica y el Caribe", con obras de artistas de Argentina, Brasil, Cuba, Costa Rica y Jamaica, todos ellos de familias asiáticas. Americas Society. 680 Park Avenue. New York. (Texto) (Foto).

14:00h.- Nueva York.- EEUU MODA.- La firma de moda Carolina Herrera presenta su nueva colección en la Semana de la Moda de Nueva York.

