Los estadounidenses Taylor Fritz y Frances Tiafoe se citan en semifinales del US Open

Los tenistas estadounidenses Taylor Fritz y Frances Tiafoe se han clasificado este martes para las semifinales del Abierto de Estados Unidos, cuarto Grand Slam de la temporada que se disputa en superficie dura, tras derrotar en cuartos de final a alemán Alexander Zverev (7-6(2), 3-6, 6-4, 7-6(3)) y al búlgaro Grigor Dimitrov (6-3, (5)6-7, 6-3, 4-1) que no pudo acabar el encuentro por lesión, respectivamente. La afición estadounidense tiene su semifinal soñada de US Open. Fritz y Tiafoe se medirán en la penúltima ronda del Grand Slam disputado en Nueva York y aseguran la participación de un tenista local en la final del torneo en el cuadro masculino por primera vez desde 2006, año en que Andy Roddick cayó derrotado en la final ante Roger Federer. Taylor Fritz se coló en semifinales por la puerta grande tras vencer en cuatro sets al alemán Alexander Zverev. El estadounidense estuvo a un nivel superlativo y tan solo cedió la segunda manga del encuentro ante un 'Sascha' que se mostró impotente durante el resto del encuentro. Así, la victoria acabó produciéndose en casi tres horas y media de partido por un resultado de (7-6(2), 3-6, 6-4, 7-6(3)). Alcanza así Fritz su techo en un Grand Slam. Por su parte, Frances Tiafoe también superó al búlgaro Grigor Dimitrov en su encuentro de cuartos de final para meterse por segunda vez en su carrera en las semifinales del torneo. El estadounidense dominó el partido desde el inicio, permitiendo tan solo un set en contra. Además, con el partido muy encarrilado y un resultado de (6-3, (5)6-7, 6-3, 4-1), Dimitrov no pudo continuar a causa de una dolencia muscular, llevándose Tiafoe el partido en tres horas. Ahora, el objetivo del jugador de Hyattsville es superar su resultado de 2022 en este mismo torneo y colarse en su primera final de Grand Slam. ARYNA SABALENKA AVANZA IMPARABLE HASTA SEMIFINALES En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos del mundo, arrasó en su encuentro de cuartos de final a la china Qinwen Zheng, número siete del mundo y actual campeona olímpica, a la que venció por un contundente 6-1, 6-2 en tan solo una hora y 14 minutos de encuentro. Sabalenka, que viene de ganar el WTA 1000 de Cincinnati y que solo ha cedido un set en el torneo, accede por cuarto año consecutivo a las semifinales del 'Major' estadounidense, donde la espera la local Emma Navarro, que derrotó también en dos sets a la española Paula Badosa (6-2, 7-5) en también una hora y 14 minutos de partido.

