El ex primer ministro de Francia Edouard Philippe anuncia su candidatura a las presidenciales de 2027

El ex primer ministro francés Edouard Philippe (2017-2020) ha anunciado este martes su candidatura a las presidenciales de 2027, a la espera todavía de que el presidente Emmanuel Macron designe a un candidato para formar gobierno más de dos después de las elecciones legislativas. "Me dispongo a proponer cosas a los franceses. Lo que propongo será enorme. Los franceses decidirán", ha anunciado el actual alcalde de Le Havre, ciudad situada en el noroeste de Francia, en una entrevista para el semanario 'Le Point'. Se trata de la primera vez que Philippe hace públicas sus aspiraciones presidenciales. El líder del partido conservador Horizons ha asegurado que Francia se enfrenta a "cuatro peligros", relacionados con la "inmovilidad" política, la inseguridad y el orden público, los presupuestos y la democracia. Al ser preguntado acerca de quién acabará siendo designado por Macron para formar gobierno, Philippe sostiene que todos los partidos "deberían tener como objetivo principal promover la estabilización de la vida política". Por su parte, ha dicho que él optaría por un primer ministro que se moviera entre posturas conservadoras y socialdemócratas e insta a la derecha a "implicarse" en el bloque del centro, pues de no hacerlo "empuja a todos hacia la izquierda". La elección de primer ministro se mueve finalmente entre el presidente conservador de la región de Alta Francia, Xavier Bertrand y el socialista Bernard Cazeneuve, quien ya ocupó el cargo durante un breve periodo de tiempo entre 2016 y 2017 y fue antes ministro del Interior entre 2014 y 2016.

Compartir nota: Guardar Nuevo