Antoine Griezmann, Blanca Cuesta o Diego Simeone, papás todoterreno en el primer día de colegio

Tras un verano repleto de planes entre amigos, algunos de los rostros más conocidos de nuestro país han regresado a Madrid para retomar la rutina cuanto antes y acompañar a sus hijos en un día muy especial, el inicio del curso escolar. En esta ocasión fue el American School el que abrió sus puertas en su primer día en el que los más pequeños volvieron a reencontrarse tras algunas semanas separados. Presumiendo de felicidad por el maravilloso momento que están viviendo como familia Carla Pereyra y Cholo Simeone acompañaron a una de sus hijas en el inicio del curso escolar. Con un look deportivo de lo más cómodo, la modelo caminaba agarrada de la mano de sus hijas compartiendo con ellas la ilusión y los nervios del primer día de colegio. Tras despedirse de una de las pequeñas, la pareja se marchaba de regreso a casa tan solo con una de sus hijas. También en pareja acudían a la cita Antoine Griezmann y su pareja Erika Choperena que abandonaban las instalaciones del colegio en compañía de dos de sus hijas, Mía y Alba con las que el futbolista compartía confidencias de camino al coche. Sin rastro de Borja Thyssen que no pudo renunciar a sus compromisos profesionales, Blanca Cuesta fue otro de los rostros conocidos que compartió con sus hijos un día tan especial como es la vuelta al cole. Con el rostro vaquero y un look 'total denim' de lo más cómodo, Blanca abandonaba el colegio en solitario, manteniéndose discreta al preguntarle si han decidido mudarse a la capital de España definitivamente y sin desvelar si han disfrutado del verano junto a la Baronesa Thyssen. Tras la primera jornada lectiva, los padres regresaban al colegio para recoger a sus hijos y comentar con ellos cómo había este primer día de incorporación a la rutina. En este momento vimos al ex futbolista Toni Kroos que recogió a su hijo para llevarlo de regreso a casa. Demostrando que comparte con su padre la gran afición por el fútbol, el pequeño lució una de las equipaciones del Real Madrid con el dorsal de Vinicius a su espalda. Al igual que el madridista, también David Villa acudía para recoger a sus dos hijas mayores, Zaida y Olaya. Preocupado por su bienestar, David cargó con la mochila y el bolso de ambas para evitar que las jóvenes llevaran tanto peso a sus espaldas. Una vez más en pareja y demostrando que su relación marcha viento en popa, Romina Belluscio y Guti también acudieron a la salida del colegio para recoger a Enzo. Muy cercanos y cómplices con él, la pareja compartió confidencias con el pequeño para conocer algunos detalles sobre cómo había ido el primer día de colegio. Para la ocasión, la ex colaboradora de televisión optó por un sencillo vestido en color negro con estampado de flores que combinó con chanclas y gorra en color negro para protegerse del sol.

